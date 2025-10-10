Menu
🔴 Autárquicas ao minuto: Há 41 presidentes candidatos a câmaras que substituíram autarcas proibidos de se recandidatar

10 out, 2025

A meta está à vista, após 12 dias na estrada. Os candidatos gastam os últimos cartuchos, realizam as derradeiras arruadas e comícios, abraços e beijinhos e lançam mais algumas promessas aos eleitores. Este é o último dia oficial de campanha para as eleições autárquicas de domingo.

