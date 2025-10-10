Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Eleições
🔴 Autárquicas ao minuto: último dia de campanha está na estrada
10 out, 2025 - 08:00 • Redação
A meta está à vista, após 12 dias na estrada. Os candidatos gastam os últimos cartuchos, realizam as derradeiras arruadas e comícios, abraços e beijinhos e lançam mais algumas promessas aos eleitores. Este é o último dia oficial de campanha para as eleições autárquicas de domingo.
