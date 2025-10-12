Menu
Autárquicas 2025

🔴 Ao minuto. Montenegro, Carneiro e Raimundo já votaram esta manhã

12 out, 2025 - 10:00 • Raul Santos , João Malheiro , Miguel Marques Ribeiro

Depois de 12 dias de campanha oficial (e um sábado de reflexão), mais de 9 milhões de eleitores são chamados a votar nas eleições autárquicas. Vão escolher 308 os presidentes de câmara, além das assembleias municipais e juntas de freguesia. As secções de voto abrem às 08h00 e encerram às 19h00.

