🔴 Ao minuto. Montenegro, Carneiro e Raimundo já votaram esta manhã

Depois de 12 dias de campanha oficial (e um sábado de reflexão), mais de 9 milhões de eleitores são chamados a votar nas eleições autárquicas. Vão escolher 308 os presidentes de câmara, além das assembleias municipais e juntas de freguesia. As secções de voto abrem às 08h00 e encerram às 19h00.
