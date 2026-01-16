A campanha para as eleições presidenciais chegou ao fim após duas semanas de comícios e arruadas. Sábado é dia de reflexão. Nas eleições de domingo, os 11 candidatos e o país ficarão a saber quem passa à segunda volta.
