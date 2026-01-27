Presidenciais 2026

Apoios, imigração, Constituição e vetos. Recorde o debate Seguro vs. Ventura

27 jan, 2026 - 20:00 • João Pedro Quesado , Ricardo Vieira

António José Seguro e André Ventura estiveram frente a frente nas televisões no único debate da segunda volta das presidenciais. Entre troca de acusações, discordaram sobre a necessidade de uma revisão constitucional, sobre imigração, mas também houve espaço para acordo sobre a rejeição ao pacote laboral, tal como está.

