🔴 Ao minuto: Seguro é Presidente "para servir Portugal inteiro" e condecora Marcelo

António José Seguro toma posse esta segunda-feira como sexto Presidente da República eleito desde o 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa deixa Belém ao fim de 10 anos. Acompanhe aqui o início de uma nova era na política portuguesa.

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09 mar, 2026 - 09:00 • Raul Santos , João Malheiro , Lara Castro , Cristina Nascimento , Inês Braga Sampaio , Daniela Espírito Santo , Fábio Monteiro

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  • Maria
    09 mar, 2026 Palmela 10:50
    Tambem gostava do marcelo" mas depois que se tornou num fala barato enjoei!
  • Maria
    09 mar, 2026 Palmela 10:48
    Tambem saudo o novo presidente da republica! E o unico socialista que eu gosto!

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