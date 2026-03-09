🔴 Ao minuto: Seguro é Presidente "para servir Portugal inteiro" e condecora Marcelo
António José Seguro toma posse esta segunda-feira como sexto Presidente da República eleito desde o 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa deixa Belém ao fim de 10 anos. Acompanhe aqui o início de uma nova era na política portuguesa.
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09 mar, 2026 - 09:00 • Raul Santos , João Malheiro , Lara Castro , Cristina Nascimento , Inês Braga Sampaio , Daniela Espírito Santo , Fábio Monteiro
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