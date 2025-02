Reveja o terço no Vaticano. "Que Maria sustente o Papa neste momento de doença"

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, presidiu esta segunda-feira à noite à recitação do terço na Praça de São Pedro, pela saúde do Papa Francisco.

A iniciativa, convocada pela Santa Sé, reuniu 27 cardeais e outros membros da Cúria Romana, bem como centenas de fiéis e religiosas da Diocese de Roma.

“Há dois mil anos que o povo cristão reza pelo Papa quando se encontra em perigo ou está doente. Também nestes dias, desde que o Santo Padre Francisco foi internado no Hospital Gemelli, eleva-se ao Senhor uma intensa oração por ele, da parte dos fiéis e das comunidades cristãs do mundo inteiro”, declarou o cardeal Pietro Parolin, numa celebração transmitida para todo o mundo.

“A partir desta noite, também nos queremos unir publicamente a esta oração, aqui, na sua casa, através da recitação do terço. Confiamo-lo à poderosa intercessão de Maria Santíssima que invocamos, especialmente, com o título de “Saúde dos enfermos”. Que Ela, nossa mãe carinhosa, o sustente neste momento de doença e de prova e o ajude a recuperar depressa a saúde”, sublinhou o secretário de Estado do Vaticano.

A partir desta segunda-feira, nos próximos dias, sempre às 21h00 locais (20h00 em Portugal continental), será rezado o terço na Praça de São Pedro pelas melhoras do Papa Francisco.

O terço desta segunda-feira foi transmitido no site e no YouTube da Renascença, numa emissão que contou com o bispo auxiliar de Lisboa, Alexandre Palma, e a vaticanista Aura Miguel, desde Roma.

De acordo com o mais recente boletim clínico divulgado esta segunda-feira pelo Vaticano, o Papa Francisco apresenta uma "ligeira melhoria" e telefonou para a paróquia da Faixa de Gaza.

Durante o dia de hoje não se verificaram episódios de crise respiratória asmática e os resultados de algumas análises melhoraram.

O Papa, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, agradece a todos os que rezam pela sua saúde.



[notícia atualizada às 21h19]

