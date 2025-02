Vaticano vai rezar o terço pelo Papa. Acompanhe na Renascença

Uma oração do terço pela saúde do Papa Francisco foi convocada para esta segunda-feira, na Praça de S. Pedro, no Vaticano.

A partir das 19h30, a Renascença abre uma emissão especial para acompanhar a recitação do rosário, em direto de Roma.

A vaticanista Aura Miguel junta-se em direto, a partir do Vaticano. Em estúdio estará o bispo auxiliar de Lisboa, Alexandre Palma, numa emissão conduzida por Miguel Coelho.

A oração desta noite vai ser presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

A partir desta segunda-feira, a Praça de São Pedro vai receber diariamente a oração do terço pela saúde do Papa Francisco, a partir das 21h00 (menos uma em Lisboa).