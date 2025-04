🔴 Em direto. Acompanhe o funeral do Papa Francisco

O mundo despede-se este sábado do Papa Francisco. As cerimónias fúnebres começam pelas 9h00 (hora de Lisboa), na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na emissão especial nas várias plataformas da Renascença, a partir das 8h00, pode acompanhar as exéquias em vídeo, com intervenções e reportagens dos enviados a Roma e comentadores em estúdio.