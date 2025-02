Mesmo sem guerra, estes ucranianos não querem regressar à terra de onde fugiram. “Lá não tenho futuro"

Anna até pode voltar, mas só para férias. Tatyana tem saudades do pai, mas não deixa por nada as colegas do trabalho de cá. Petrusya quer ver a filha que lá deixou, mas tem de “ajudar os netinhos". Ilya tem saudades do cheiro da terra que o viu nascer, mas tem medo de ficar “sem futuro”.

O que faz quatro ucranianos recusarem um regresso definitivo à Ucrânia, mesmo se a guerra acabasse amanhã? Que peso têm os traumas de uma saída atribulada e apressada? Ou como pode o acolhimento de um povo desconhecido dividir a palavra “casa” por dois países? A Renascença juntou-os numa tarde de fevereiro, três anos depois do início da guerra, para partilharem as suas histórias de fuga e recomeço.

Para Ilya, de 14 anos, não há respostas nem certas nem rápidas. As razões que o fazem querer ficar em Portugal só são reveladas à medida que vai desfiando memórias. Do início da guerra, Ilya recorda-se da “chatice” que sentiu no dia 24 de fevereiro de 2022 – tinha estado doente nos últimos dias e, quando “finalmente” podia sair à rua, acabou proibido pela invasão das tropas do Kremlin.