Carros incendiados, feridos e muita raiva. Veja as imagens dos protestos em Los Angeles contra Trump

A oposição fala de uma crise que ameça estender-se a todo o país. Donald Trump não desarma perante as manifestações violentas que eclodiram na capital da Califórnia, na sequência de diversas operações da agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) realizadas na baixa de Los Angeles. Depois da Guarda Nacional, o presidente norte-americano decidiu convocar 700 fuzileiros estacionados na Carolina do Sul, à revelia das autoridades estaduais da Califórnia. Uma demonstração de força que não se via há décadas e que pode lançar mais gasolina para a fogueira do descontetamento, numa altura em que os protestos contra a política anti-imigração dos republicanos se alastram a outras cidades do país.

10 jun, 2025 - 13:53 • Miguel Marques Ribeiro (com fotos EPA)