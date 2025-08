Hiroshima, 80 anos depois: Como a bomba atómica dizimou uma cidade e mudou o mundo num piscar de olhos?

Uma ameaça que não desapareceu

Desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum país atacou outro com uma arma nuclear. Mas pelo menos oito desenvolveram essas armas e, à medida que os cientistas teorizavam novos projetos — incluindo as armas de fusão muito mais poderosas, as chamadas "bombas de hidrogénio" —, os testes começaram em todo o mundo. Mais de 2.000 experiências de detonação de armas nucleares aconteceram desde que Oppenheimer viu a bola de fogo do teste Trinity, no deserto do Novo México.

Durante décadas, muitos desses testes foram atmosféricos, o que significa que as armas foram detonadas acima do solo e, às vezes, até mesmo no espaço. Outros foram subterrâneos, detonados em abóbadas profundas abaixo da superfície, com o objetivo de conter a explosão e evitar a precipitação radioativa, enquanto instrumentos mediam o desempenho dos novos projetos.