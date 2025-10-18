"No Kings". Milhares de protestos nas ruas dos EUA contra Donald Trump

Cerca de 2.600 manifestantes encheram as principais ruas dos Estados Unidos da América no âmbito dos protestos "No Kings", que visa a administração de Donald Trump.

A iniciativa que, em português, significa "não existem reis" é uma mobilização nacional pacífica de oposição às "garras autoritárias" de Donald Trump, indicou a organização, que acusa o magnata republicano de tentar agir como um rei.

"O Presidente acha que a sua regra é absoluta. Mas na América, não temos reis e não vamos recuar face ao caos, corrupção e crueldade", indicou a organização, apoiada por centenas de associações progressistas.

"Este país não pertence a reis, ditadores ou tiranos. Pertence às pessoas - a pessoas que se importam, que aparecem e aquelas que lutam por dignidade, uma vida que possam pagar e oportunidades reais. Sem Tronos. Sem Coroas. Sem Reis", acrescentou.

Em junho, estes protestos levaram à rua cerca de cinco milhões de pessoas. De acordo com relatos da CNN, este número pode mesmo ser ultrapassado, até ao final deste sábado.



No meio da multidão que se deslocou à capital norte-americana foram erguidos cartazes em que se podia ler "Somos a resistência", Amo o meu país, odeio o que Trump está a fazer", "Os imigrantes não são inimigos do nosso país", "Os imigrantes são essenciais. Não à deportação" ou "Liberdade de expressão, sempre".

Esta é a terceira mobilização em massa desde o regresso de Trump à Casa Branca, em janeiro deste ano, e acontece num momento em que o atual executivo tem estado a testar o equilíbrio dos poderes, pressionando o Congresso e os Tribunais "em direção ao autoritarismo", segundo os manifestantes.



Vejas as imagens do protesto.