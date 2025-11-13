Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje", mas há alguma paz por "não estar sozinho"

“Nunca perdoarei”. Dez anos não foram suficientes para sarar a ferida que rasgou por dentro Patricia Correia. A filha, Precilia, uma luso-francesa de 35 anos, foi uma das vítimas dos atentados de Paris de 13 de novembro de 2015, reivindicados pelo então autoproclamado Estado Islâmico.

“É uma ferida que nunca cicatriza — talvez cicatrize quando me juntar à minha filha.”

Precilia morreu no Bataclan, sala de espetáculos onde, naquela fatídica sexta-feira 13, decorria um concerto dos Eagles of Death Metal. 1500 pessoas escutavam a música "Kiss the Devil" quando três atacantes irromperam pela plateia e começaram a disparar sobre o público.

Olivier Laplaud escapou por um triz às balas das kalashnikovs. “Foi a minha mulher que percebeu muito rapidamente aquilo que se estava a passar” e “me disse logo para me baixar”. Primeiro, o francês julgou tratar-se de algum problema com as colunas de som, que “crepitavam”, mas depois viu os clarões das detonações e a multidão na plateia a deitar-se no chão, “como um campo de trigo que se curva com o vento”, conta à Renascença, através de videochamada.

Vimos então o inimaginável. Todo aquele massacre - Olivier Laplaud

Passou “duas horas e meia no escuro”, com a mulher, um casal de tios e outras pessoas, no mais puro terror. Escutou tiros, sons que prefere não recordar. Um dos terroristas fez-se explodir do outro lado da parede.

No entanto, o momento mais impactante ainda estava para vir: “Quando finalmente a polícia chegou é que nos demos realmente conta do que se tinha passado, quando atravessámos a plateia do Bataclan para sair. Vimos então o inimaginável. Todo aquele massacre. E foi então que compreendemos a dimensão do horror.”

Ataque mais mortífero em França

90 pessoas morreram no Bataclan, centenas ficaram feridas, mas o ataque daquela noite atingiu outros locais de Paris. Meia hora antes, no Stade de France, três terroristas fizeram-se explodir com coletes bomba.

O objetivo era entrar no estádio, onde decorria o amigável França-Alemanha, com quase 80 mil pessoas a assistir, entre elas o presidente François Hollande, que foi discretamente retirado por seguranças. Não o conseguindo fazer, dois explodiram junto às portas de entrada, um terceiro num restaurante nas imediações, ainda durante a primeira parte da partida.

Este ataque provocou um morto, Manuel Colaço Dias, de 63 anos, emigrante em França há 45. Formou, com Precilia Correia, o grupo de duas vítimas portuguesas dos atentados. Era motorista e transportou um grupo de pessoas ao estádio naquela noite.