Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje", mas há alguma paz por "não estar sozinho"

A partir do momento em que recebeu a notícia fatídica, a principal prioridade de Patricia passou a ser regressar a Paris. Com os aeroportos da capital francesa condicionados devido aos ataques, a viagem chegou a estar condenada ao fracasso. De lágrimas nos olhos e voz embargada, Patricia conseguiu convencer a companhia aérea a deixá-la embarcar num voo que já estaria sobrelotado. Chegou à capital francesa no sábado à noite.
No dia seguinte, foi ao Instituto Médico-Legal reconhecer o corpo. “Vi a minha filha através de um vidro, com um lençol até ao peito”.
Corpos trocados
A parisiense não estava preparada para esta catadupa de acontecimentos, mas também as autoridades francesas tiveram dificuldades, pelo menos no início, em responder ao número anormal de solicitações que acorreram aos serviços de emergência.
“O Instituto Médico-Legal não estava preparado para receber tantas vítimas. Houve erros de identificação, confusões de corpos”, recorda Carole Damiani, diretora da Aide aux Victimes de Paris (AVP), uma organização pública vinculada ao ministério da Justiça que presta apoio jurídico e psicológico às vítimas, em França.
“Para as famílias enlutadas, a primeira dificuldade foi saber quem tinha morrido. Tivemos muita dificuldade em obter a lista oficial das vítimas. As famílias estavam revoltadas, e compreendo-as — não podíamos confirmar nada. Algumas famílias esperaram dias até poder ver o corpo do seu familiar. Essa espera foi terrível”, aponta.
Houve uma procura muito forte, muito, muito forte no imediato, em contexto de urgência - Carole Damiani
O testemunho de Patricia coincide com o desta responsável: “Os funcionários não eram de todo acolhedores — não estavam preparados para receber tantos corpos. Disseram-me para não ficar muito tempo, que tinha de sair. O acolhimento foi desastroso”.
Na AVP, o suporte psicológico às vítimas foi também um desafio: “tivemos de recrutar novos psicólogos, porque não éramos suficientes”, explica a responsável. No total, cerca de 20 psicólogos foram mobilizados.
“Entre os sobreviventes, havia um sofrimento intenso — imagens recorrentes, ansiedade, insónia. Muitos procuravam apoio imediato. Outros, porém, recusavam qualquer ajuda. Fechavam-se em casa, com medo, sem ver notícias. O desafio era chegar a essas pessoas.”
Carole Damiani sublinha o trabalho intenso que foi preciso realizar nos meses seguintes. “Houve uma procura muito forte, muito, muito forte no imediato, em contexto de urgência”. Foi necessária uma articulação estreita com os hospitais, pois muitos sobreviventes “precisaram de ser medicados”.