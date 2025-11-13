Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje", mas há alguma paz por "não estar sozinho"

Foi o ataque mais mortífero ocorrido em solo francês desde a II Grande Guerra. Atentados múltiplos na capital francesa mataram 130 pessoas e feriram perto de 400. Dez anos depois, a Renascença ouviu testemunhos de vítimas e de quem as apoiou.

13 nov, 2025 - 07:30



Veja o vídeo dos dez anos dos atentados de Paris.

“Nunca perdoarei”. Dez anos não foram suficientes para sarar a ferida que rasgou por dentro Patricia Correia. A filha, Precilia, uma luso-francesa de 35 anos, foi uma das vítimas dos atentados de Paris de 13 de novembro de 2015, reivindicados pelo então autoproclamado Estado Islâmico.

“É uma ferida que nunca cicatriza — talvez cicatrize quando me juntar à minha filha.”

Precilia morreu no Bataclan, sala de espetáculos onde, naquela fatídica sexta-feira 13, decorria um concerto dos Eagles of Death Metal. 1500 pessoas escutavam a música "Kiss the Devil" quando três atacantes irromperam pela plateia e começaram a disparar sobre o público.

Olivier Laplaud escapou por um triz às balas das kalashnikovs. “Foi a minha mulher que percebeu muito rapidamente aquilo que se estava a passar” e “me disse logo para me baixar”. Primeiro, o francês julgou tratar-se de algum problema com as colunas de som, que “crepitavam”, mas depois viu os clarões das detonações e a multidão na plateia a deitar-se no chão, “como um campo de trigo que se curva com o vento”, conta à Renascença, através de videochamada.

Vimos então o inimaginável. Todo aquele massacre - Olivier Laplaud

Passou “duas horas e meia no escuro”, com a mulher, um casal de tios e outras pessoas, no mais puro terror. Escutou tiros, sons que prefere não recordar. Um dos terroristas fez-se explodir do outro lado da parede.

No entanto, o momento mais impactante ainda estava para vir: “Quando finalmente a polícia chegou é que nos demos realmente conta do que se tinha passado, quando atravessámos a plateia do Bataclan para sair. Vimos então o inimaginável. Todo aquele massacre. E foi então que compreendemos a dimensão do horror.

Ataque mais mortífero em França

90 pessoas morreram no Bataclan, centenas ficaram feridas, mas o ataque daquela noite atingiu outros locais de Paris. Meia hora antes, no Stade de France, três terroristas fizeram-se explodir com coletes bomba.

O objetivo era entrar no estádio, onde decorria o amigável França-Alemanha, com quase 80 mil pessoas a assistir, entre elas o presidente François Hollande, que foi discretamente retirado por seguranças. Não o conseguindo fazer, dois explodiram junto às portas de entrada, um terceiro num restaurante nas imediações, ainda durante a primeira parte da partida.

Este ataque provocou um morto, Manuel Colaço Dias, de 63 anos, emigrante em França há 45. Formou, com Precilia Correia, o grupo de duas vítimas portuguesas dos atentados. Era motorista e transportou um grupo de pessoas ao estádio naquela noite.


Jesse Hughes, dos Eagles of Death Metal, em frente ao Bataclan, em dezembro de 2015
Jesse Hughes, dos Eagles of Death Metal, em frente ao Bataclan, em dezembro de 2015

Outros três terroristas, de um total de 10 que participaram diretamente nos ataques, abriram fogo em diversos restaurantes do décimo e décimo primeiro bairros de Paris.

No total, morreram 130 pessoas (onde não se incluem 7 terroristas) e registaram-se perto de 400 feridos, mais de 90 dos quais em estado grave ou crítico, naquele que foi o ataque mais mortífero ocorrido em solo francês desde a Segunda Grande Guerra Mundial.

“Vi a minha filha através de um vidro, com um lençol até ao peito”

Naquela noite, Patricia Correia encontrava-se em Lisboa. Acompanhou as notícias do que se passava em Paris pela televisão, com apreensão. Lembrava-se de a filha lhe ter dito que ia assistir ao concerto dos Eagles of Death Metal, no Bataclan, mas não tinha a certeza da data. Tentou ligar pelo telemóvel, mas ninguém atendeu. Insistiu até os aparelhos, da filha e do namorado, ficarem sem bateria. No sábado, Precilia Correia não compareceu no trabalho, na FNAC de La Défense. Passou a fazer parte da lista de desaparecidos, detalha a mãe, à Renascença.

Pouco depois, recebeu a notícia que fez desabar tudo. “Disseram-me que estavam os dois no Instituto de Medicina Legal. A partir daí foi o horror”, explica, emocionada. “Ficamos destruídos por dentro, devastados.”

“Perder um filho não faz parte da ordem natural das coisas. Salvo se houver uma doença ou acidente, um filho deve partir depois dos pais. Eu devia ter partido antes dela”, declara.

Ficamos destruídos por dentro, devastados - Patricia Correia

Segundo Patricia, o pai de Precilia — um português, do qual estava já então divorciada — tinha uma saúde debilitada e “deixou-se morrer” três anos depois dos atentados. “Nunca conseguiu suportar que a filha tivesse sido assassinada daquela maneira”.

“Sentimo-nos culpados”, afirma “porque nós continuamos vivos e eles não. Ela estava no auge da vida, apenas quis sair, divertir-se, cantar, dançar… Não se pode aceitar. É inaceitável.”


A partir do momento em que recebeu a notícia fatídica, a principal prioridade de Patricia passou a ser regressar a Paris. Com os aeroportos da capital francesa condicionados devido aos ataques, a viagem chegou a estar condenada ao fracasso. De lágrimas nos olhos e voz embargada, Patricia conseguiu convencer a companhia aérea a deixá-la embarcar num voo que já estaria sobrelotado. Chegou à capital francesa no sábado à noite.

No dia seguinte, foi ao Instituto Médico-Legal reconhecer o corpo. “Vi a minha filha através de um vidro, com um lençol até ao peito”.

Corpos trocados

A parisiense não estava preparada para esta catadupa de acontecimentos, mas também as autoridades francesas tiveram dificuldades, pelo menos no início, em responder ao número anormal de solicitações que acorreram aos serviços de emergência.

“O Instituto Médico-Legal não estava preparado para receber tantas vítimas. Houve erros de identificação, confusões de corpos”, recorda Carole Damiani, diretora da Aide aux Victimes de Paris (AVP), uma organização pública vinculada ao ministério da Justiça que presta apoio jurídico e psicológico às vítimas, em França.

“Para as famílias enlutadas, a primeira dificuldade foi saber quem tinha morrido. Tivemos muita dificuldade em obter a lista oficial das vítimas. As famílias estavam revoltadas, e compreendo-as — não podíamos confirmar nada. Algumas famílias esperaram dias até poder ver o corpo do seu familiar. Essa espera foi terrível”, aponta.

Houve uma procura muito forte, muito, muito forte no imediato, em contexto de urgência - Carole Damiani

O testemunho de Patricia coincide com o desta responsável: “Os funcionários não eram de todo acolhedores — não estavam preparados para receber tantos corpos. Disseram-me para não ficar muito tempo, que tinha de sair. O acolhimento foi desastroso”.

Na AVP, o suporte psicológico às vítimas foi também um desafio: “tivemos de recrutar novos psicólogos, porque não éramos suficientes”, explica a responsável. No total, cerca de 20 psicólogos foram mobilizados.

“Entre os sobreviventes, havia um sofrimento intenso — imagens recorrentes, ansiedade, insónia. Muitos procuravam apoio imediato. Outros, porém, recusavam qualquer ajuda. Fechavam-se em casa, com medo, sem ver notícias. O desafio era chegar a essas pessoas.”

Carole Damiani sublinha o trabalho intenso que foi preciso realizar nos meses seguintes. “Houve uma procura muito forte, muito, muito forte no imediato, em contexto de urgência”. Foi necessária uma articulação estreita com os hospitais, pois muitos sobreviventes “precisaram de ser medicados”.


Renascença em Paris. Homenagem em português à porta do Bataclan

Caça ao homem culmina na Bélgica

Nos dias seguintes, sucederam-se as homenagens, não só das mais altas personalidades políticas mundiais, mas também nas ruas de Paris, pelas pessoas anónimas que deixaram flores, velas e mensagens junto aos locais dos atentados.

“Voltei ao Bataclan para deixar flores e, ao ver tantas mensagens e homenagens vindas do mundo inteiro, percebi que não era apenas um ataque contra algumas pessoas — era algo que tinha ferido a França inteira, e mesmo o mundo”, evoca Olivier Laplaud.

Ao mesmo tempo que se homenageavam as vítimas, fazia-se a caça aos responsáveis pelo morticínio que ainda estavam vivos.

Na noite de 18 de novembro, o coordenador dos atentados, Abdelhamid Abaaoud, foi morto numa rusga da polícia da polícia francesa em Saint-Dennis. Nessa mesma ocasião, outro terrorista, que tinha também participado diretamente nos ataques, fez-se explodir.

Restava assim, vivo, Salah Abdeslam, o operacional que abandonou um colete-bomba nas imediações do Stade de France na noite dos atentados, depois de conduzir o carro com um grupo de terroristas até às imediações do recinto.

Estava previsto fazer-se explodir então, mas Abdeslam recusou fazê-lo, alegando falsamente perante os parceiros jihadistas que o colete estava defeituoso.


Regressou nessa mesma noite à Bélgica, de onde era natural, mantendo-se ativo na célula do Estado Islâmico daquele país — que viria a ser responsável por dois ataques bombistas a 22 de março de 2016, em Bruxelas, dias depois de o próprio Abdeslam ser detido e posteriormente extraditado para França.

No julgamento que teve início em setembro de 2021, 20 pessoas foram acusadas de envolvimento nos ataques de Paris pelas autoridades francesas. Seis foram julgados à revelia, cinco dos quais se presumia estarem mortos no Iraque ou na Síria na altura do julgamento. Um estava preso na Turquia.

Todos os acusados foram considerados culpados. Abdeslam foi condenado à prisão perpétua incompressível, a pena mais grave prevista no código penal francês. Sem possibilidade de liberdade condicional, é praticamente impossível qualquer futura revisão de pena.

Abdeslam foi também julgado e condenado pelo estado belga devido ao envolvimento nos ataques de março de 2016, tal como outros quatro terroristas pertencentes à célula e que estiveram envolvidos na vaga de atentados de 2015 e 2016 nos dois países.


Associações contra a solidão

O julgamento decorreu ao longo de nove meses, numa sala especialmente preparada para o efeito, no Palácio da Justiça, em Paris. Olivier Laplaud destaca a abertura que houve da parte do tribunal para que as vítimas fossem ouvidas durante o processo. “É algo raro na justiça, talvez tenha sido mesmo a primeira vez.”

“Durante várias semanas, pudemos ouvir as vítimas relatarem as suas histórias sem qualquer preocupação sobre se poderiam fornecer informações adicionais para a investigação”, realça Olivier.

Houve também momentos duros: durante as sessões foram visualizadas fotografias do interior da sala do Bataclan e escutada uma gravação do ataque naquela sala de espectáculos — mas globalmente, garante Olivier, “muitos ficaram bastante satisfeitos com os resultados”. “Foi uma verdadeira oportunidade concedida às vítimas para exprimir as suas memórias e sentimentos em tribunal”, resume o sobrevivente do Bataclan.

A ideia era simples: que ninguém ficasse sozinho - Olivier Laplaud

“As vítimas falam muito da necessidade de reconhecimento”, sublinha Carole Damiani. “Esse reconhecimento passa por um espaço de escuta e expressão”, que as associações fundadas por vítimas e familiares de vítimas ajudaram a criar.


A Torre Eiffel iluminou-se com as cores da bandeira francesa em homenagem às vítimas dos atentados. Foto: D.R.
A Torre Eiffel iluminou-se com as cores da bandeira francesa em homenagem às vítimas dos atentados. Foto: D.R.

“Era fundamental poder falar entre nós. É difícil falar disto com a família ou amigos, porque não conseguem compreender totalmente. Entre vítimas, sim — compreendemo-nos, partilhamos, até fazemos humor negro às vezes, o que ajuda”, acrescenta Olivier, que integrou a associação de vítimas Life for Paris no final de 2016 e da qual mais tarde se tornou vice-presidente.

“A ideia era simples: que ninguém ficasse sozinho”, diz Laplaud, que destaca a importância da participação na Life for Paris a nível pessoal: “Ajudou-me a fazer um pouco o luto, a perceber que tinha percorrido uma grande etapa, sobretudo depois do julgamento, que me permitiu finalmente falar sobre tudo. Tudo passou a sair naturalmente. Afecta-me menos do que antes falar sobre o que aconteceu.“

O organização, que tem entre 500 a 700 membros, criou também um espaço seguro de entreajuda para as vítimas. “Fizeram-se muitas amizades. Dizemos sempre que somos uma grande família na Life for Paris e isso nem sempre acontece. Criámos uma verdadeira comunidade e hoje temos um laço muito forte entre nós. Costumo dizer que tenho mais amigos hoje do que antes do 13 de novembro”, destaca Olivier.

O inferno todos os dias

Patricia Correia também se envolveu com uma associação, ajudando a fundar a 13onze15 - Fraternité et Vérité, em janeiro de 2016, uma experiência que a levou a participar como oradora em inúmeros seminários em França e por toda a Europa.

“Conheci muitas pessoas na mesma situação e também mulheres que tinham sido casadas com jihadistas e que se divorciaram ao descobrir que eles estavam radicalizados. Mães francesas cujos filhos se radicalizaram — uma delas perdeu o filho, morto no terreno de guerra quando tentou regressar”, lembra Patricia.

A 13onze15 trabalhou também com escolas e liceus, “para alertar os jovens e mostrar-lhes que nunca devem ceder ao fanatismo”.


Mas era “um trabalho extenuante”, explica. “Tínhamos de lidar com o Eliseu, o ministério da Justiça, políticos… e eu não gosto de lidar com políticos.”

Hoje mantém-se apenas como membro, em parte também devido a divergências com a restante direção. “A frase que está na moda em França, vou dizê-la, mas não concordo com ela: ‘Não tereis o meu ódio.’ E eu digo: ‘Sim, tereis o meu ódio.’ Se não expressar o meu ódio, significa que estarei a manchar a memória da minha filha. Não consigo. Simplesmente, não consigo. Está fora de questão perdoar. Jamais perdoarei.”

A dor, o vazio, passados dez anos, são “impossíveis de apagar”. “É o inferno — e ainda é o inferno hoje”, assegura.

Ainda em vida, Precilia mostrou vontade de ser sepultada no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Um desejo que se tornou possível com o apoio da Câmara de Lisboa.

A mãe tem casa em Almada e, quando vem a Portugal, visita o cemitério “uma a duas vezes por semana”.

Eu digo: ‘Sim, tereis o meu ódio.’ Se não expressar o meu ódio, significa que estarei a manchar a memória da minha filha - Patricia Correia

A dificuldade em ultrapassar a perda é evidente nas suas palavras. “Há um sofrimento que está sempre presente dentro de nós e nunca desaparece. Falo com a minha filha todos os dias. Isso mantém-me de pé. Mas a revolta também ajuda.”

Estar preparados para qualquer eventualidade

Em novembro de 2015, as forças de segurança do estado francês estavam de sobreaviso para a possibilidade de um atentado em larga escala, depois do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo, ocorrido a 7 de janeiro e que matou 11 pessoas nos escritórios da revista satírica e um polícia nas proximidades. “Sabíamos que algo ia acontecer. Era o que diziam todos com quem falávamos. A polícia, os magistrados, avisaram-nos que algo ia acontecer”, recorda Carole Damiani.


As investigações conduziram a polícia a uma célula terrorista existente em Bruxelas. Foto: D.R.
As investigações conduziram a polícia a uma célula terrorista existente em Bruxelas. Foto: D.R.
Manuel Dias morreu junto ao Stade de France. Ele e Precilia Correia foram as vítimas portuguesas dos atentados. Foto: EPA/PHILIPPE WOJAZER
Manuel Dias morreu junto ao Stade de France. Ele e Precilia Correia foram as vítimas portuguesas dos atentados. Foto: EPA/PHILIPPE WOJAZER


Mesmo assim, não só os atentados não puderam ser evitados como os serviços de emergência não estavam totalmente capacitados para responder. Algo que deve servir de lição para os dias de hoje, afirma a responsável da AVP. “Precisamos de estar bem equipados, prontos para qualquer eventualidade”, mesmo considerando que a ameaça de um evento de grande magnitude é menos significativa hoje do que em 2015. “Dizem-nos que haverá mais eventos de menor magnitude”, afiança Carole.

Para Olivier Laplaud, o foco das autoridades, dez anos depois dos atentados, não deve ser tanto o apoio às vítimas, que o vice-presidente da Life for Paris considera ter sido bem sucedido — razão pela qual a associação se irá auto dissolver após as comemorações do décimo aniversário.

Agora, a prioridade deve ser “compreender e combater as causas do terrorismo”. Olivier apela a que sociedade e os órgãos políticos se questionem sobre o que se passou, “sobre o porquê de as coisas terem chegado a este ponto”, em que pessoas inocentes, professores ou jornalistas são atacados.

A sua grande preocupação são os jovens, que continuam “a radicalizar-se na internet”. “Há uma fragilidade social de fundo, com a pobreza, exclusão, falta de sentido, que cria terreno fértil para a violência”, aponta.

Adoro Paris, é a minha cidade, o meu país. Mas vivemos com medo - Patrícia Correia

Já Patricia Correia deixa críticas às autoridades francesas. “O risco zero não existe, mas a justiça é demasiado branda. O país está em decadência”.

Nos últimos dias foi encontrada na cela de Salah Abdeslam uma pen USB com cânticos de radicais islâmicos. O terrorista condenado a prisão perpétua não pode usar computador com ligação à internet ou com entradas USB.

A descoberta conduziu a três detenções, incluindo a mulher de Salah Abdeslam. “Como é que se deixa entrar material proibido nas prisões?” questiona Patricia. “Há demasiado laxismo na justiça. Não faz o seu trabalho, e isso é revoltante.”


“Alguns acreditam que os terroristas podem ser reabilitados. Eu não acredito”, atira. “O que me revolta é que o governo não tire lições de tudo isto. Tenho a impressão de que vive numa torre de marfim, alheado da realidade”.

A francesa divide os seus dias entre França e Portugal. “Adoro Paris, é a minha cidade, o meu país. Mas vivemos com medo. Sinto-me mais segura em Lisboa e espero que continue assim.”

As raízes do monstro

Durante o julgamento, Salah Abdeslam garantiu que os ataques da célula terrorista foram uma resposta aos bombardeamentos feitos pelo exército francês na Síria. "Atacámos a França, não foi pessoal”, declarou.

Num encontro organizado recentemente pela 13onze15, para assinalar os dez anos dos atentados, Myriam Benraad, especialista em geo-política do Médio Oriente,lembrou que o Estado Islâmico emergiu logo após a segunda invasão norte-americana do Iraque e na ressaca de dez anos de embargo ao regime de Saddam Hussein, que deixaram o país à beira do colapso.

A declaração oficial do Estado Islâmico do Iraque foi feita em 2006, mas o grupo jihadista surgiu em 2004, como um grupo insurgente, entre outros que combatiam os americanos, em particular na batalha de Faluja.

Para Myriam Benraad existe, assim, “um motor geopolítico e um motor pessoal” para o aparecimento do extremismo islâmico, cuja base assenta no ressentimento e no desejo de vingança. Os seus efeitos fazem-se sentir principalmente no próprio Médio Oriente e afetam também a Europa.


Houve um fenómeno de “‘des-civilização’ do Iraque”, ressalva a investigadora, que começa “de forma subterrânea depois da primeira invasão e que, impulsionado pela barbárie da segunda invasão e a ocupação do país, resultou no aparecimento de grupos para-militares que atraíram guerrilheiros estrangeiros e criaram este monstro” que é Estado Islâmico.

Para Benraad, o que se passa em Gaza, veio “acrescentar uma camada suplementar” a este monstro do jihadismo que continua vivo, embora aparentemente adormecido.

As indemnizações e o museu-memorial

Segundo os dados oficiais, foram identificadas 3033 vítimas dos atentados (diretas e indiretas), das quais 783 são familiares de vítimas falecidas, 722 são vítimas feridas e seus familiares e 1.528 são vítimas com traumas psicológicos.

Até à data, mais de 99% das vítimas receberam uma proposta de indemnização do estado francês, através do Fundo de Garantia das Vítimas de Atos de Terrorismo e Outras Infrações (FGTI). Já “foram pagos mais de 255 milhões de euros às vítimas”.

34 vítimas ainda não receberam uma oferta de indemnização, seja pela complexidade dos casos ou por se terem declarado como vítimas apenas recentemente. Carole Damiani sublinha que “há vítimas que só agora nos procuram, dez anos depois”.

Paralelamente, está em marcha a construção de um Museu-Memorial do Terrorismo. Previsto inicialmente para Suresnes (Hauts-de-Seine), o projeto foi abandonado devido aos custos elevados e deverá ser instalado no 13.º bairro, numa antiga caserna que irá ser restaurada. O mais tardar em 2030, deverá estar pronto para homenagear as vítimas e para que nunca sejam esquecidos os atentados que mudaram França para sempre.


Artigos Relacionados