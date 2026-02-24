Ivan, Marta e Ivan. Como três jovens ucranianos fugiram do Donbass ocupado pela Rússia

Nos dias que se seguiram, os bombardeamentos nunca mais cessaram. Anton Bilay levava comida aos orfãos que dormiam junto ao colégio, mas as condições degradavam-se a cada hora. "Comecei a arrumar as minhas coisas. Uma assistente social ligou-nos e disse que iria haver uma evacuação e que nos levariam para um lugar mais seguro. Mas isso nunca aconteceu."

A comida e a água começaram a escassear até à inexistência. A eletricidade seguiu o mesmo fado, acompanhando o colapso de comunicações. "Nessa altura perdi contacto com o senhor Anton. Logo depois, a polícia ucraniana levou-nos para o centro", recorda Ivan, deixando o dormitório desprotegido para se juntar a mulheres, crianças e idosos num abrigo da Universidade Técnica, a cerca de um quilómetro do emblemático Teatro de Mariupol.

Ao fim de duas semanas, sem água e sem comida, a situação era insustentável e sem sinais de evacuação. "Foi quando vi um avião russo a lançar uma bomba sobre o teatro onde estavam mil pessoas abrigadas. Encaminhei algumas pessoas para esse local ao longo dos dias anteriores." Para Iva, foi o sinal de que era imperioso arriscar uma saída da cidade.

Fugas falhadas e um herói a caminho

Na companhia do irmão de 19 anos, Ivan tentou dirigir-se a um posto de controlo russo à saída de Mariupol. "Queria ir para Berdyansk, porque de lá poderia ir para Lviv, por exemplo, onde estava a nossa mãe. Só que nesse posto os russos pararam-nos, obrigaram-nos a despir, observaram os nossos corpos, talvez para tentar ver alguma tatuagem, ou alguma coisa caracterizada pelos ucranianos." Levados pelos russos, fizeram uma pausa na localidade de Manhush, a 20 quilómetros de Mariupol.

"Pediram-nos para ficarmos ali, mas nós fugimos. Acabaram por nos deter e ameaçaram-nos com tiros contra os joelhos, caso tentassemos uma próxima tentativa de fuga. Chamaram a comissão de proteção de menores e mandaram-nos para Donetsk, de forma a ficarmos num sítio mais controlado pelos russos. Nessa altura, cortaram-me qualquer contacto com familiares e separaram-me do meu irmão, tendo seguido com alguns amigos para Donetsk", recorda o jovem ucraniano.

Ficaria cerca de dois meses no hospital pediátrico número cinco de Donetsk. Ficaram sem nada para fazer, sem ir a qualquer escola. As pressões para um encaminhamento para a Rússia ganhavam volume.

"Começaram a pressionar-nos moralmente. Falavam que tínhamos passaportes russos e que tínhamos famílias russas, mas eu não queria isso". Através de um cartão telefónico, Ivan e o seu colega de orfanato Maksym conseguiram localizar o tutor de Mariupol, Anton Bilay.

O que se segue não cabe no relato curto feito em Lisboa. Bilay, o "herói" de Ivan, viajou de Kiev para Donetsk através da Polónia, Lituânia e Letónia até chegar à Rússia. Mais de 4000 quilómetros depois, apresentou-se em Donetsk com os documentos que conseguiu recolher para provar ter tutela legal sobre os dois rapazes.

Em Junho de 2022, chegaram todos a Kiev. Foram recebidos pelo Governo como uns dos primeiros menores a regressar dos territórios ocupados. Ivan regressou aos estudos e corre hoje o mundo enquadrado nas ações de promoção do programa "Bring Kids Back UA", lançado pelo Presidente da Ucrânia, que o trouxe também a Lisboa.

"Como podemos manter o contacto se somos inimigos?"



Mais a leste, a ocupação da Ucrânia por forças pró-russas começou ainda antes de 24 de Fevereiro de 2022. Na província de Luhansk, a guerra chegou em 2014 e a presença militar fiel a Moscovo faz parte do quotidiano de qualquer criança ou adolescente. Ivan Sarancha lembra-se que as tradições ucranianas foram diluidas com avanços e recuos, na escola e fora dela.

"Tanto quanto me lembro agora, mantivemos a preparação do Kutya, um prato tradicional para o Natal. Também mantivemos as canções tradicionais — uma espécie de Janeiras — e isso foi preservado e não só na nossa família. Quanto à escola, da mesma forma, tivemos língua ucraniana e literatura ucraniana até 2020, até ao meu sétimo ano. Mas depois removeram tudo completamente. Ou seja, havia alguns pormenores da cultura ucraniana, mas depois de 2020 começaram a retirá-los", relata este jovem de Luhansk, no Donbass.