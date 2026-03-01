Guerra no Médio Oriente. Imagens das primeiras 24 horas do conflito que eliminou a liderança iraniana

A operação em grande escala desencadeada em conjunto entre os Estados Unidos e Israel pretende aniquilar o regime da República Islâmica. Veja algumas das imagens do primeiro dia do conflito.

01 mar, 2026 - 12:10 • Miguel Marques Ribeiro (com EPA)



O sistema Cúpula de Ferro interceta um míssel iraniano sobre a zona da Baía de Haifa, Israel, a 28 de fevereiro de 2026. Foto: Atef Safadi/EPA
O sistema Cúpula de Ferro interceta um míssel iraniano sobre a zona da Baía de Haifa, Israel, a 28 de fevereiro de 2026. Foto: Atef Safadi/EPA

A ação militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão matou Ali Khamenei e outros dirigentes da cúpula iraniana. Milhares de pessoas reuniram-se na Praça Enqelab, em Teerão, este domingo, para prestar homenagem ao aiatolá, mas há relatos de celebrações no país, ainda que feitas de forma tímida.

No estrangeiro, diversas cidades foram palco de manifestações pró e contra a intervenção americana e israelita. Em Karachi, capital do Paquistão, pelo menos nove pessoas morreram devido a protestos violentos junto ao consulado americano.

Para além de Israel, outros países do Médio Oriente foram alvo da retaliação iraniana. A ausência de condições de segurança provocou o encerramento de diversos aeroportos da região e cancelamento de voos.


As equipas de emergência inspecionam os danos num edifício atingido por um míssil iraniano em Telavive, Israel, a 1 de março de 2026. Foto: Abir Sultan/EPA
As equipas de emergência inspecionam os danos num edifício atingido por um míssil iraniano em Telavive, Israel, a 1 de março de 2026. Foto: Abir Sultan/EPA
Ataque israelita em Teerão provoca uma coluna de fumo, 1 de março de 2026.
Ataque israelita em Teerão provoca uma coluna de fumo, 1 de março de 2026.


Milhares de pessoas reúnem-se na na Praça Enqelab, em Teerão, após a morte do Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, a 1 de março de 2026. Foto: Abedin Taherkenareh/EPA
Milhares de pessoas reúnem-se na na Praça Enqelab, em Teerão, após a morte do Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, a 1 de março de 2026. Foto: Abedin Taherkenareh/EPA

Manifestantes pedem uma mudança de regime no Irão, em Los Angeles. Foto: Chris Torres/EPA
Manifestantes pedem uma mudança de regime no Irão, em Los Angeles. Foto: Chris Torres/EPA
Manifestação na Austrália pró- EUA e Israel, após a morte de Ali Khamenei. Foto: Mick Tsikas/EPA
Manifestação na Austrália pró- EUA e Israel, após a morte de Ali Khamenei. Foto: Mick Tsikas/EPA


Protestos em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA
Protestos em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA

Apoiantes do regime iraniano reúnem-se na Praça Enqlab, em Teerão. Foto: Abedin Taherkenareh/EPA
 

Protestos em frente ao consulado dos EUA em Karachi fazem vários mortos. Foto: Rehan Khan/EPA
Protestos em frente ao consulado dos EUA em Karachi fazem vários mortos. Foto: Rehan Khan/EPA
Protestos eclodiram em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA
Protestos eclodiram em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA


Protestos eclodiram em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA
Protestos eclodiram em Caxemira após o assassinato do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei. Foto: Farooq Khan/EPA
Um homem caminha com os seus pertences depois de um edifício ter sido atingido por um míssil iraniano em Telavive, Israel, a 1 de março de 2026. Foto: Abir Sultan/EPA
Um homem caminha com os seus pertences depois de um edifício ter sido atingido por um míssil iraniano em Telavive, Israel, a 1 de março de 2026. Foto: Abir Sultan/EPA


Vários voos foram cancelados no Aeroporto de Bali, devido aos EUA e de Israel contra o Irão e respetiva retaliação. Foto: Made Nagi/EPA
Vários voos foram cancelados no Aeroporto de Bali, devido aos EUA e de Israel contra o Irão e respetiva retaliação. Foto: Made Nagi/EPA

Protesto em Tóquio contra os ataques militares conjuntos dos EUA e de Israel ao Irão. Foto: Franck Robichon/EPA
Protesto em Tóquio contra os ataques militares conjuntos dos EUA e de Israel ao Irão. Foto: Franck Robichon/EPA
Protesto em Seul contra a ação militar dos EUA no Irão. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA
Protesto em Seul contra a ação militar dos EUA no Irão. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA


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