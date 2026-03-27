Gritos pela vida, medalhas e a corrida mais louca do mundo: As fotos que marcaram a semana

Seja de cartazes na mão para celebrar a vida ou fazer justiça pela morte de quem se deixou engolir pelo "vício" nas redes sociais, a Renascença escolheu as fotografias que mostram a vida lá fora, mas também por cá.

Caso lhe tenha escapado o desfile de Melania Trump com um robô humanoide pela Casa Branca que "fala" português ou a corrida de touros por cima de cultivos de arroz, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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