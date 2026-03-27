Gritos pela vida, medalhas e a corrida mais louca do mundo: As fotos que marcaram a semana

Volte atrás no tempo e reveja as fotografias que resumem alguns dos momentos mais importantes (e curiosos) desta semana.

27 mar, 2026 - 20:30 • Catarina Magalhães



A "corrida mais louca do mundo" acontece tipicamente no mês de março por cima dos cultivos de arroz. Por pura diversão, o grupo indígena Minankabau juntou-se na corrida de touros "Pacu jawi" nas terras altas da Indonésia. Foto: Willy Kurniawan/Reuters
A "corrida mais louca do mundo" acontece tipicamente no mês de março por cima dos cultivos de arroz. Por pura diversão, o grupo indígena Minankabau juntou-se na corrida de touros "Pacu jawi" nas terras altas da Indonésia. Foto: Willy Kurniawan/Reuters

Seja de cartazes na mão para celebrar a vida ou fazer justiça pela morte de quem se deixou engolir pelo "vício" nas redes sociais, a Renascença escolheu as fotografias que mostram a vida lá fora, mas também por cá.

Caso lhe tenha escapado o desfile de Melania Trump com um robô humanoide pela Casa Branca que "fala" português ou a corrida de touros por cima de cultivos de arroz, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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O registo fotográfico da caça de um jovem lince ibérico ganhou na quarta-feira o prémio "Escolha do Público" do concurso "Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano". Foto: Josef Stefan/Wildlife Photographer of the Year
O registo fotográfico da caça de um jovem lince ibérico ganhou na quarta-feira o prémio "Escolha do Público" do concurso "Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano". Foto: Josef Stefan/Wildlife Photographer of the Year

A portuguesa Agate de Sousa foi consagrada no domingo campeã do mundo em salto em comprimento no Mundial de Pista Curta. Gerson Baldé também conquistou o primeiro lugar na mesma modalidade e Isaac Nader trouxe para casa prata nos 1500m de Pista Curta. Foto: Adam Warzawa/EPA
A portuguesa Agate de Sousa foi consagrada no domingo campeã do mundo em salto em comprimento no Mundial de Pista Curta. Gerson Baldé também conquistou o primeiro lugar na mesma modalidade e Isaac Nader trouxe para casa prata nos 1500m de Pista Curta. Foto: Adam Warzawa/EPA

Abrem-se as flores e floridos: a chegada da estação da primavera convidou o sol até no jardim de Greenwich, em Londres. Foto: Tolga Akmen/EPA
Abrem-se as flores e floridos: a chegada da estação da primavera convidou o sol até no jardim de Greenwich, em Londres. Foto: Tolga Akmen/EPA

Emocionados e agarrados às fotografias de quem perderam por suicídio, as famílias estiveram na quarta-feira à porta do tribunal de Califórnia, nos EUA, à espera de que a Meta e o YouTube fossem considerados culpados sobre "vício" dos jovens nas redes sociais. Foto: Ted Soqui/EPA
Emocionados e agarrados às fotografias de quem perderam por suicídio, as famílias estiveram na quarta-feira à porta do tribunal de Califórnia, nos EUA, à espera de que a Meta e o YouTube fossem considerados culpados sobre "vício" dos jovens nas redes sociais. Foto: Ted Soqui/EPA

Uma flotilha humanitária com 30 toneladas de ajuda chegou na terça-feira a Havana, em Cuba, em pleno agravamento da crise energética e económica na ilha, devido ao bloqueio à entrada de petróleo dos EUA. Foto: Ernesto Mastrascusa/EPA
Uma flotilha humanitária com 30 toneladas de ajuda chegou na terça-feira a Havana, em Cuba, em pleno agravamento da crise energética e económica na ilha, devido ao bloqueio à entrada de petróleo dos EUA. Foto: Ernesto Mastrascusa/EPA

A primeira-dama Melania Trump entrou na Casa Branca acompanhada por um robô humanoide que anda e fala (e até disse "bem-vindo" em português). Foto: Andrew Leyden/NurPhoto
A primeira-dama Melania Trump entrou na Casa Branca acompanhada por um robô humanoide que anda e fala (e até disse "bem-vindo" em português). Foto: Andrew Leyden/NurPhoto

“Aqui estou”: a antiga enfermeira Sarah Mullally foi na quarta-feira entronizada como a primeira mulher Arcebispa de Canterbury da Igreja Anglicana. Foto: Neil Hall/EPA
“Aqui estou”: a antiga enfermeira Sarah Mullally foi na quarta-feira entronizada como a primeira mulher Arcebispa de Canterbury da Igreja Anglicana. Foto: Neil Hall/EPA

"Fiz asneira!" Um piloto e co-piloto do avião Air Canada morreram na segunda-feira ao colidir com um carro de bombeiros no aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque. As gravações áudio da conversa entre a torre de controlo e o veículo de bombeiros sugerem ter havido falhas de comunicação. Foto: Bing Guan/Reuters
"Fiz asneira!" Um piloto e co-piloto do avião Air Canada morreram na segunda-feira ao colidir com um carro de bombeiros no aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque. As gravações áudio da conversa entre a torre de controlo e o veículo de bombeiros sugerem ter havido falhas de comunicação. Foto: Bing Guan/Reuters

Repetente em Lisboa há mais de uma década, a Marcha pela Vida fez-se no domingo para que não se esqueça que "ninguém é descartável", como se podia ler n'alguns cartazes dos manifestantes. Porém, ficou marcada por incidente de violência junto à Assembleia da República, ainda em investigação. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Repetente em Lisboa há mais de uma década, a Marcha pela Vida fez-se no domingo para que não se esqueça que "ninguém é descartável", como se podia ler n'alguns cartazes dos manifestantes. Porém, ficou marcada por incidente de violência junto à Assembleia da República, ainda em investigação. Foto: António Pedro Santos/Lusa