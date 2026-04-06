Hungria na encruzilhada: Magyar lidera sondagens e ameaça pôr fim a 16 anos de Orbán

As eleições legislativas húngaras do próximo domingo, 12 de abril, são as mais disputadas em 16 anos. O partido Tisza, liderado por Peter Magyar, antigo homem do regime de Orbán, lidera as sondagens por uma margem de dois dígitos.

Já o primeiro-ministro Viktor Orbán tenta a reeleição para um quinto mandato consecutivo com uma campanha centrada na guerra e no medo de Bruxelas. Nas margens, o partido de extrema-direita Nossa Pátria pode ser o árbitro que ninguém esperava.

O homem que tinha Orbán na parede do quarto

Em fevereiro de 2024, Peter Magyar era um desconhecido. Advogado de formação, antigo diplomata em Bruxelas, ex-marido da ministra da Justiça de Orbán. Ninguém o conhecia fora dos corredores do poder húngaro.

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O ponto de rutura chegou quando a sua ex-mulher, Judit Varga, se demitiu após um escândalo com a mão do Fidesz: o perdão a um condenado por abuso sexual de menores.

Magyar aproveitou o momento para romper com o Fidesz numa entrevista a um canal do YouTube – que alcançou dois milhões de visualizações em poucos dias. Quatro meses depois, o seu recém-criado partido Tisza obtinha 30% nas europeias, varrendo a oposição.

Hoje, a maioria das sondagens independentes coloca-o entre oito a 12 pontos percentuais à frente do Fidesz. Uma das mais recentes dá-lhe 58% contra 35% de Orbán.

"Agarrar-se ao poder a todo o custo. É tudo o que importa para ele [Orbán] agora. Provocar com a guerra, ameaçar com a guerra, atiçar a guerra. Esta é a sua última arma contra o povo húngaro", disse Magyar há dias, em Budapeste.

Em janeiro, 44% dos húngaros acreditavam que o Fidesz ganharia as eleições. Em março, a proporção inverteu-se.