"Pôr da Terra" e um eclipse solar: reveladas fotos do voo da Artemis II pela face oculta da Lua

"Pôr da Terra" e "Artemis II no Eclipse". Assim se chamam algumas das mais recentes imagens da Terra e da Lua, reveladas esta terça-feira pela agência espacial dos Estados Unidos da América. Foram captadas do espaço pelos astronautas da missão da NASA, que já iniciaram a sua viagem de regresso a casa.

As duas imagens foram publicadas em primeiro lugar pela Casa Branca nas redes sociais, mostrando a importância política da missão para o governo de Donald Trump. Atualmente, o Presidente vê-se a braços com uma avaliação pública cada vez pior em relação à guerra no Irão, e a confiança dos consumidores norte-americanos na economia está em queda.

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A primeira foto é chamada de "Pôr da Terra" ("Earthset", em inglês), um nome que homenageia a foto "Nascer da Terra" ("Earthrise") tirada pelos astronautas da missão Apollo VIII a 24 de dezembro de 1968 — Jim Lovell, Frank Borman e Bill Anders foram os primeiros humanos a entrar na órbita da Lua.