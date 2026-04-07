"Pôr da Terra" e um eclipse solar: reveladas fotos do voo da Artemis II pela face oculta da Lua
As imagens foram publicadas, em primeiro lugar, pela Casa Branca. Galeria completa mostra novos ângulos da Lua e um eclipse solar visto do espaço.
As imagens foram publicadas, em primeiro lugar, pela Casa Branca. Galeria completa mostra novos ângulos da Lua e um eclipse solar visto do espaço.
"Pôr da Terra" e "Artemis II no Eclipse". Assim se chamam algumas das mais recentes imagens da Terra e da Lua, reveladas esta terça-feira pela agência espacial dos Estados Unidos da América. Foram captadas do espaço pelos astronautas da missão da NASA, que já iniciaram a sua viagem de regresso a casa.
As duas imagens foram publicadas em primeiro lugar pela Casa Branca nas redes sociais, mostrando a importância política da missão para o governo de Donald Trump. Atualmente, o Presidente vê-se a braços com uma avaliação pública cada vez pior em relação à guerra no Irão, e a confiança dos consumidores norte-americanos na economia está em queda.
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A primeira foto é chamada de "Pôr da Terra" ("Earthset", em inglês), um nome que homenageia a foto "Nascer da Terra" ("Earthrise") tirada pelos astronautas da missão Apollo VIII a 24 de dezembro de 1968 — Jim Lovell, Frank Borman e Bill Anders foram os primeiros humanos a entrar na órbita da Lua.
A segunda fotografia revelada pela Casa Branca é do eclipse solar visto pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen no voo pela face oculta da Lua, esta segunda-feira.
"Da perspetiva da tripulação, a Lua aparece grande o suficiente para bloquear completamente o Sol, criando quase 54 minutos de 'totalidade' de eclipse e ampliando a visão muito além do que é possível a partir da Terra", escreve a NASA na legenda oficial da imagem. "A coroa solar forma um 'halo' brilhante em torno do disco lunar escuro, revelando detalhes da atmosfera exterior do Sol normalmente escondidos pelo seu brilho. São também visíveis estrelas, geralmente demasiado ténues para serem vistas ao fotografar a Lua".
"Uma Nova Vista para a Lua" é o nome da foto seguinte, já revelada pela NASA. É visível o planeta Terra sobre o limiar da Lua, com a luz solar a incidir sobre a Austrália e Oceania.
"Fronteira de Dois Mundos" e "Pôr da Terra sobre o Limbo Lunar" são duas fotos que mostram o planeta Terra em fase crescente, cerca de seis minutos antes de ficar atrás da Lua e fora da vista dos astronautas.
Os primeiros humanos a ir além da órbita baixa da Terra em mais de 50 anos precisaram de utilizar os tradicionais óculos para ver o eclipse solar.
Várias fotos publicadas agora mostram os astronautas em trabalho dentro da cápsula, que a tripulação apelidou de "Integridade", o mesmo nome que deram a uma nova cratera observada na Lua. Também o nome de Carroll Wiseman, a mulher do comandante Reid Wiseman, que morreu em 2020 devido a um cancro, foi utilizado para batizar uma cratera.
A proximidade dos astronautas da Artemis II à Lua permitiu captar imagens de grande detalhe da superfície lunar.