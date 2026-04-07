"Pôr da Terra" e um eclipse solar: reveladas fotos do voo da Artemis II pela face oculta da Lua

As imagens foram publicadas, em primeiro lugar, pela Casa Branca. Galeria completa mostra novos ângulos da Lua e um eclipse solar visto do espaço.

07 abr, 2026 - 15:53 • João Pedro Quesado



Planeta Terra visto da Lua, com a Austrália e a Oceania visíveis debaixo das nuvens. Foto: NASA
Planeta Terra visto da Lua, com a Austrália e a Oceania visíveis debaixo das nuvens. Foto: NASA

"Pôr da Terra" e "Artemis II no Eclipse". Assim se chamam algumas das mais recentes imagens da Terra e da Lua, reveladas esta terça-feira pela agência espacial dos Estados Unidos da América. Foram captadas do espaço pelos astronautas da missão da NASA, que já iniciaram a sua viagem de regresso a casa.

As duas imagens foram publicadas em primeiro lugar pela Casa Branca nas redes sociais, mostrando a importância política da missão para o governo de Donald Trump. Atualmente, o Presidente vê-se a braços com uma avaliação pública cada vez pior em relação à guerra no Irão, e a confiança dos consumidores norte-americanos na economia está em queda.

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A primeira foto é chamada de "Pôr da Terra" ("Earthset", em inglês), um nome que homenageia a foto "Nascer da Terra" ("Earthrise") tirada pelos astronautas da missão Apollo VIII a 24 de dezembro de 1968 — Jim Lovell, Frank Borman e Bill Anders foram os primeiros humanos a entrar na órbita da Lua.


Foto "Earthset" ("Pôr da Terra"), tirada pelos astronautas da Artemis II. Foto: NASA
Foto "Earthset" ("Pôr da Terra"), tirada pelos astronautas da Artemis II. Foto: NASA
Foto "Earthrise" (nascer da Terra) captada durante passagem da Apollo VIII pela Lua, tirada por Bill Anders. Foto: NASA
Foto "Earthrise" (nascer da Terra) captada durante passagem da Apollo VIII pela Lua, tirada por Bill Anders. Foto: NASA


A segunda fotografia revelada pela Casa Branca é do eclipse solar visto pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen no voo pela face oculta da Lua, esta segunda-feira.

"Da perspetiva da tripulação, a Lua aparece grande o suficiente para bloquear completamente o Sol, criando quase 54 minutos de 'totalidade' de eclipse e ampliando a visão muito além do que é possível a partir da Terra", escreve a NASA na legenda oficial da imagem. "A coroa solar forma um 'halo' brilhante em torno do disco lunar escuro, revelando detalhes da atmosfera exterior do Sol normalmente escondidos pelo seu brilho. São também visíveis estrelas, geralmente demasiado ténues para serem vistas ao fotografar a Lua".


Um eclipse do Sol visto por astronautas da Artemis II durante o voo pela face oculta da Lua. Foto: NASA
Um eclipse do Sol visto por astronautas da Artemis II durante o voo pela face oculta da Lua. Foto: NASA

"Uma Nova Vista para a Lua" é o nome da foto seguinte, já revelada pela NASA. É visível o planeta Terra sobre o limiar da Lua, com a luz solar a incidir sobre a Austrália e Oceania.


"Uma Nova Vista para a Lua", planeta Terra visto em pequeno por detrás da Lua. Foto: NASA
"Uma Nova Vista para a Lua", planeta Terra visto em pequeno por detrás da Lua. Foto: NASA

"Fronteira de Dois Mundos" e "Pôr da Terra sobre o Limbo Lunar" são duas fotos que mostram o planeta Terra em fase crescente, cerca de seis minutos antes de ficar atrás da Lua e fora da vista dos astronautas.


"A Fronteira de Dois Mundos", planeta Terra visto em fase crescente a partir da Lua. Foto: NASA
"A Fronteira de Dois Mundos", planeta Terra visto em fase crescente a partir da Lua. Foto: NASA
"Pôr da Terra sobre o Limbo Lunar", planeta Terra visto em pequeno com Lua mais próxima. Foto: NASA
"Pôr da Terra sobre o Limbo Lunar", planeta Terra visto em pequeno com Lua mais próxima. Foto: NASA


Foto "À Espreita da Terra" mostra o planeta em fase crescente prestes a desaparecer por detrás da Lua, com cratera de Ohm visível. Foto: NASA
Foto "À Espreita da Terra" mostra o planeta em fase crescente prestes a desaparecer por detrás da Lua, com cratera de Ohm visível. Foto: NASA

Os primeiros humanos a ir além da órbita baixa da Terra em mais de 50 anos precisaram de utilizar os tradicionais óculos para ver o eclipse solar.


Eclipse solar total visto por astronautas da Artemis II. Foto: NASA
Eclipse solar total visto por astronautas da Artemis II. Foto: NASA
Os astronautas Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover com óculos para ver o eclipse solar. Foto: NASA
Os astronautas Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover com óculos para ver o eclipse solar. Foto: NASA


Várias fotos publicadas agora mostram os astronautas em trabalho dentro da cápsula, que a tripulação apelidou de "Integridade", o mesmo nome que deram a uma nova cratera observada na Lua. Também o nome de Carroll Wiseman, a mulher do comandante Reid Wiseman, que morreu em 2020 devido a um cancro, foi utilizado para batizar uma cratera.


Reid Wiseman olha pela janela da nave Orion durante o voo pela Lua. Foto: NASA
Reid Wiseman olha pela janela da nave Orion durante o voo pela Lua. Foto: NASA
Astronauta Jeremy Hansen tira fotos através da nave Orion durante voo pela Lua. Foto: NASA
Astronauta Jeremy Hansen tira fotos através da nave Orion durante voo pela Lua. Foto: NASA


A proximidade dos astronautas da Artemis II à Lua permitiu captar imagens de grande detalhe da superfície lunar.


"Sombras na Cratera Vavilov", uma cratera lunar no limiar entre a face oculta e a face visível. Foto: NASA
"Sombras na Cratera Vavilov", uma cratera lunar no limiar entre a face oculta e a face visível. Foto: NASA
O pólo Sul da superfície da Lua. Foto: NASA
O pólo Sul da superfície da Lua. Foto: NASA


"Terra a Pôr-se": planeta esconde-se por detrás da Lua durante voo da face oculta. Foto: NASA
"Terra a Pôr-se": planeta esconde-se por detrás da Lua durante voo da face oculta. Foto: NASA

"Sombras na Orla do Dia Lunar". Foto: NASA
"Sombras na Orla do Dia Lunar". Foto: NASA
Mais detalhes da superfície da Lua, dos anéis no Mare Orientale, úteis para os cientistas refinarem os modelos de formação de crateras. Foto: NASA
Mais detalhes da superfície da Lua, dos anéis no Mare Orientale, úteis para os cientistas refinarem os modelos de formação de crateras. Foto: NASA


"Um Momento com a Lua": foto permite ver o Mare Orientale quase ao centro, com uma mancha escura provocada por lava numa erupção há milhares de milhões de anos. Foto: NASA
"Um Momento com a Lua": foto permite ver o Mare Orientale quase ao centro, com uma mancha escura provocada por lava numa erupção há milhares de milhões de anos. Foto: NASA

Astronauta Jeremy Hansen tira fotos através de janela coberta na nave Orion. Foto: NASA
Astronauta Jeremy Hansen tira fotos através de janela coberta na nave Orion. Foto: NASA
Astronautas Victor Glover e Christina Koch fazem observações da Lua. Foto: NASA
Astronautas Victor Glover e Christina Koch fazem observações da Lua. Foto: NASA


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