Grande Muralha Solar. Como a China se preparou durante anos para a crise do Irão

A Grande Muralha da China não se vê do espaço, ou da Lua, como se costumava dizer. Mas a NASA, com lentes de alta potência, já conseguiu fotografá-la da Estação Espacial Internacional.

Na mesma região, a Mongólia Interior, duas outras grandes muralhas crescem no deserto. A Grande Muralha Verde e a Grande Muralha Solar, porque o nome icónico era demasiado bom para não ser aproveitado. Juntas, reforçam o papel da China como maior investidor em energia limpa — o que pode parecer incongruente já que o país é também o mais poluidor do mundo.

Olhando para aquela região, o que se vê do espaço, com as mesmas lentes de alta potência, é um cavalo a galope feito de milhares de painéis solares. A sua definição, na fotografia, é bastante melhor do que a da muralha que corre a China ao longo de mais de 21 mil quilómetros.

Aquele cavalo também tem um recorde mundial e não precisou de dois mil anos para ser construído. Bastaram dois. É a maior imagem de painéis solares, segundo o Guinness World Records. Faz parte da Central Solar Junma (cavalo nobre em mandarim), uma das várias infraestruturas da Grande Muralha Solar.