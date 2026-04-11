Astronautas regressam da Lua depois de viagem histórica. Veja as primeiras imagens

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen regressaram à Terra em segurança naquela que foi a primeira viagem tripulada à Lua em mais de meio século.

11 abr, 2026 - 12:10 • Beatriz Pereira



Victor Glover e Christina Koch num helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha, depois de regressarem à Terra. Foto: Bill Ingalls/NASA
Victor Glover e Christina Koch num helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha, depois de regressarem à Terra. Foto: Bill Ingalls/NASA

A viagem histórica terminou em sucesso: depois de dez dias ao redor da órbita lunar, os quatros astronautas da missão Artemis II da NASA chegaram em segurança à Terra, depois da cápsula Orion ter amarado, como previsto, no Oceano Pacífico, na costa norte-americana de San Diego, na Califórnia.

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana, foram recebidos por equipas de resgate da NASA e da Marinha dos EUA, que levaram menos de duas horas para resgatar os quatro tripulantes da cápsula flutuante.

Os astronautas tornaram-se os primeiros humanos a viajar para a Lua e retornar à Terra, em segurança, desde a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

A viagem entra também para a história por ser a primeira que levou a bordo numa missão lunar o primeiro astronauta negro, a primeira mulher e o primeiro canadiano.

O voo Artemis II percorreu um total de 1.117.515 quilómetros e foi a viagem mais distante da Terra alguma vez atingida por seres humanos, ao chegar uma distância superior a 400.171 quilómetros da Terra.

Este foi o primeiro voo de teste tripulado de uma série de missões Artemis que visam levar astronautas de volta à superfície lunar já a partir de 2028.

Veja as primeiras imagens dos quatro astronautas:


O astronauta Jeremy Hansen, especialista da missão Artemis II da CSA. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta Jeremy Hansen, especialista da missão Artemis II da CSA. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA


A astronauta da NASA Christina Koch, especialista da missão Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA
A astronauta da NASA Christina Koch, especialista da missão Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta da NASA Reid Wiseman, comandante da Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta da NASA Reid Wiseman, comandante da Artemis II. Foto: Bill Ingalls/NASA


Victor Glover e Jeremy Hansen conversam com o administrador da NASA, depois de regressarem à Terra. Foto Bill Ingalls/NASA
Victor Glover e Jeremy Hansen conversam com o administrador da NASA, depois de regressarem à Terra. Foto Bill Ingalls/NASA

Reid Wiseman e Jeremy Hansen depois de serem resgatados pela Marinha dos EUA. Foto: Bill Ingalls/NASA
Reid Wiseman e Jeremy Hansen depois de serem resgatados pela Marinha dos EUA. Foto: Bill Ingalls/NASA
Reid Wiseman, comandante da Artemis II, abraça o médico de voo da NASA Richard Scheuring. Foto: Bill Ingalls/NASA
Reid Wiseman, comandante da Artemis II, abraça o médico de voo da NASA Richard Scheuring. Foto: Bill Ingalls/NASA


Astronautas da Artemis II a bordo de uma balsa inflável, antes de serem resgatados por helicópteros e levados para o navio de recuperação. Foto: James Blair/NASA
Astronautas da Artemis II a bordo de uma balsa inflável, antes de serem resgatados por helicópteros e levados para o navio de recuperação. Foto: James Blair/NASA

Victor Glover e Jeremy Hansen com o administrador da NASA, Jared Isaacman. Foto: Bill Ingalls/NASA
Victor Glover e Jeremy Hansen com o administrador da NASA, Jared Isaacman. Foto: Bill Ingalls/NASA
O astronauta da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II (à esquerda), e a astronauta da NASA Christina Koch, especialista da missão Artemis II, são vistos sentados em um helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha, depois de regressarem à Terra. Foto: Bill Ingalls/NASA


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