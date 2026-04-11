Astronautas regressam da Lua depois de viagem histórica. Veja as primeiras imagens

A viagem histórica terminou em sucesso: depois de dez dias ao redor da órbita lunar, os quatros astronautas da missão Artemis II da NASA chegaram em segurança à Terra, depois da cápsula Orion ter amarado, como previsto, no Oceano Pacífico, na costa norte-americana de San Diego, na Califórnia.

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana, foram recebidos por equipas de resgate da NASA e da Marinha dos EUA, que levaram menos de duas horas para resgatar os quatro tripulantes da cápsula flutuante.

Os astronautas tornaram-se os primeiros humanos a viajar para a Lua e retornar à Terra, em segurança, desde a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

A viagem entra também para a história por ser a primeira que levou a bordo numa missão lunar o primeiro astronauta negro, a primeira mulher e o primeiro canadiano.

O voo Artemis II percorreu um total de 1.117.515 quilómetros e foi a viagem mais distante da Terra alguma vez atingida por seres humanos, ao chegar uma distância superior a 400.171 quilómetros da Terra.

Este foi o primeiro voo de teste tripulado de uma série de missões Artemis que visam levar astronautas de volta à superfície lunar já a partir de 2028.

Veja as primeiras imagens dos quatro astronautas: