Carros empilhados e vidas travadas. Veja as fotos que marcaram a semana

Caso lhe tenha escapado o bolo de alface e outras leguminosas da gorila fêmea mais velha do mundo, a multidão que saiu à rua para ver Leão XIV na sua primeira viagem apostólica ou o lenço improvisado de Mamkenda Josefina à espera que o Santo Padre chegue à Angola, pode deixar-se surpreender.

17 abr, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães



Depois de sobreviver a um ataque israelita, o libanês Mohamed El Junayd, de 43 anos, sentou-se na segunda-feira à espera de um cessar-fogo – acordo esse anunciado por Trump. Vive-se um cessar-fogo temporário que durará até dia 26 de abril. Foto: Zohra Bensemra/Reuters
Depois de sobreviver a um ataque israelita, o libanês Mohamed El Junayd, de 43 anos, sentou-se na segunda-feira à espera de um cessar-fogo – acordo esse anunciado por Trump. Vive-se um cessar-fogo temporário que durará até dia 26 de abril. Foto: Zohra Bensemra/Reuters

No impasse. Mohamed El Junayd acomodava-se no sofá na segunda-feira sem saber que no dia seguinte o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciaria um cessar-fogo temporário entre Líbano e Israel.

Como tantos outros que aguardam por um sossego dos conflitos mundiais, o libanês não vê outra coisa a fazer senão ignorar os esqueletos (dos carros) carbonizados depois de sobreviver a mais um ataque israelita.

Caso lhe tenha escapado o bolo de alface e outras leguminosas da gorila fêmea mais velha do mundo, a multidão que saiu à rua para ver Leão XIV na sua primeira viagem apostólica ou o lenço improvisado de Mamkenda Josefina à espera que o Santo Padre chegue à Angola, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Em vez de bolo e velas para celebrar, Fatou é mais de alfaces e cenouras para grandes datas. Aos 69 anos, esta gorila fêmea celebrou esta segunda-feira por ser a mais velha do mundo. A primata vive no Jardim Zoológico de Berlim, na Alemanha. Foto: Filip Singer/EPA
Em vez de bolo e velas para celebrar, Fatou é mais de alfaces e cenouras para grandes datas. Aos 69 anos, esta gorila fêmea celebrou esta segunda-feira por ser a mais velha do mundo. A primata vive no Jardim Zoológico de Berlim, na Alemanha. Foto: Filip Singer/EPA

O sapo dourado do Panamá – uma espécie quase extinta – está, desde o fim de semana, de volta às folhas secas a que está habituado, depois do laboratório de investigação norte-americano Smithsonian Tropical Research Institute trabalhar para salvar a rã "Atelopus Zeteki". Foto: Ana Endara/Smithsoan
O sapo dourado do Panamá – uma espécie quase extinta – está, desde o fim de semana, de volta às folhas secas a que está habituado, depois do laboratório de investigação norte-americano Smithsonian Tropical Research Institute trabalhar para salvar a rã "Atelopus Zeteki". Foto: Ana Endara/Smithsoan

"Nunca esqueçam!" Pela 38.ª vez, cerca de 50 sobreviventes do Holocausto de vários países reuniram-se na terça-feira para honrar os que não voltaram. "March of Living" caminhou pelo campo de concentração de Auschwitz e contou com a presença de sobreviventes do ataque antissemita na Austrália, em dezembro de 2025. Foto: Kacper Pempel/Reuters
"Nunca esqueçam!" Pela 38.ª vez, cerca de 50 sobreviventes do Holocausto de vários países reuniram-se na terça-feira para honrar os que não voltaram. "March of Living" caminhou pelo campo de concentração de Auschwitz e contou com a presença de sobreviventes do ataque antissemita na Austrália, em dezembro de 2025. Foto: Kacper Pempel/Reuters

Uma criança balançava na quarta-feira num brinquedo improvisado para alegrar os mais pequenos afegãos em Cabul, capital do Afeganistão. Foto: Samiullah Popal/EPA
Uma criança balançava na quarta-feira num brinquedo improvisado para alegrar os mais pequenos afegãos em Cabul, capital do Afeganistão. Foto: Samiullah Popal/EPA

Na quinta-feira, a Rússia lançou ataque mais mortífero dos últimos meses contra a Ucrânia, com mais de 700 drones e mísseis. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas depois de atingir Kiev durante a noite. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Na quinta-feira, a Rússia lançou ataque mais mortífero dos últimos meses contra a Ucrânia, com mais de 700 drones e mísseis. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas depois de atingir Kiev durante a noite. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

“Não se resignem, chegou o momento para mudar a história deste país.” Uma multidão saiu à rua na quinta-feira para acolher o Papa Leão XIV na sua visita a Bamenda, cidade no nordeste dos Camarões. Foto: Luca Zennaro/EPA
“Não se resignem, chegou o momento para mudar a história deste país.” Uma multidão saiu à rua na quinta-feira para acolher o Papa Leão XIV na sua visita a Bamenda, cidade no nordeste dos Camarões. Foto: Luca Zennaro/EPA

Em linha, milhares de libaneses começaram esta sexta-feira a regressar à sua terra natal durante o segundo dia desde o cessar-fogo anunciado entre Israel e Líbano. Foto: Wael Hamzeh/EPA
Em linha, milhares de libaneses começaram esta sexta-feira a regressar à sua terra natal durante o segundo dia desde o cessar-fogo anunciado entre Israel e Líbano. Foto: Wael Hamzeh/EPA

Para homenagear as mães falecidas, as filhas no Nepal tomam "banho de rosas" no lago sagrado do Santuário Matatirtha, no Dia da Mãe celebrado esta sexta-feira no país. Foto: Narendra Shrestha/EPA
Para homenagear as mães falecidas, as filhas no Nepal tomam "banho de rosas" no lago sagrado do Santuário Matatirtha, no Dia da Mãe celebrado esta sexta-feira no país. Foto: Narendra Shrestha/EPA

De lenço atado na cabeça ou de terço na mão, Angola já está esta sexta-feira nas últimas preparações para a visita do Papa Leão ao país neste sábado. Mamkenda Josefina já se sente pronta. Este é um dos quatro países agendados para a primeira viagem apostólico do Pontificado do Santo Padre. Foto: Jose Sena Goulao/EPA
De lenço atado na cabeça ou de terço na mão, Angola já está esta sexta-feira nas últimas preparações para a visita do Papa Leão ao país neste sábado. Mamkenda Josefina já se sente pronta. Este é um dos quatro países agendados para a primeira viagem apostólico do Pontificado do Santo Padre. Foto: Jose Sena Goulao/EPA

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