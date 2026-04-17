Carros empilhados e vidas travadas. Veja as fotos que marcaram a semana

No impasse. Mohamed El Junayd acomodava-se no sofá na segunda-feira sem saber que no dia seguinte o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciaria um cessar-fogo temporário entre Líbano e Israel.

Como tantos outros que aguardam por um sossego dos conflitos mundiais, o libanês não vê outra coisa a fazer senão ignorar os esqueletos (dos carros) carbonizados depois de sobreviver a mais um ataque israelita.

Caso lhe tenha escapado o bolo de alface e outras leguminosas da gorila fêmea mais velha do mundo, a multidão que saiu à rua para ver Leão XIV na sua primeira viagem apostólica ou o lenço improvisado de Mamkenda Josefina à espera que o Santo Padre chegue à Angola, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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