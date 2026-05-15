Não é montagem: veja esta e outras fotos que marcaram a semana

Imagine-se a acordar, espreitar pela janela e ver um enorme bloco de gelo. Pode parecer surreal, mas a população em Terra Nova, uma ilha na região este do Canadá, já está habituada a testemunhar a vinda destes visitantes gelados a cada primavera.

A mais de 2200 quilómetros da ponta da Gronelândia mais próxima à América, este foi um dos vários grandes icebergues que encalharam no mar do Oceano Atlântico – e ainda demorou uns bons dias a derreter por completo.

Esta zona é conhecida como o "Iceberg Alley" ("Beco do Icebergue", em português) e é um ponto de turismo sazonal, entre abril e julho, como explicou esta semana a estação televisiva "DW".

Para além do icebergue perdido pela costa do Canadá, nas imagens desta semana pode deixar-se surpreender pela tartaruga que parece nadar nas estrelas, pelo videojogo inspirado nas ameaças de Trump ao Irão ou ainda pela simpatia de um guarda a meio de um protesto na Bolívia.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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