Não é montagem: veja esta e outras fotos que marcaram a semana

Para além do icebergue perdido pela costa do Canadá, pode deixar-se surpreender pela tartaruga que parece nadar nas estrelas, pelo videojogo inspirado nas ameaças de Trump ao Irão ou ainda pela simpatia de um guarda a meio de um protesto na Bolívia.

15 mai, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães



Um grande icebergue está encalhado desde o início desta semana em Terra Nova, uma ilha do Canadá a mais de 2200 quilómetros da ponta da Gronelândia mais próxima à América. Foto: Greg Locke/Reuters
Um grande icebergue está encalhado desde o início desta semana em Terra Nova, uma ilha do Canadá a mais de 2200 quilómetros da ponta da Gronelândia mais próxima à América. Foto: Greg Locke/Reuters

Imagine-se a acordar, espreitar pela janela e ver um enorme bloco de gelo. Pode parecer surreal, mas a população em Terra Nova, uma ilha na região este do Canadá, já está habituada a testemunhar a vinda destes visitantes gelados a cada primavera.

A mais de 2200 quilómetros da ponta da Gronelândia mais próxima à América, este foi um dos vários grandes icebergues que encalharam no mar do Oceano Atlântico – e ainda demorou uns bons dias a derreter por completo.

Esta zona é conhecida como o "Iceberg Alley" ("Beco do Icebergue", em português) e é um ponto de turismo sazonal, entre abril e julho, como explicou esta semana a estação televisiva "DW".

Para além do icebergue perdido pela costa do Canadá, nas imagens desta semana pode deixar-se surpreender pela tartaruga que parece nadar nas estrelas, pelo videojogo inspirado nas ameaças de Trump ao Irão ou ainda pela simpatia de um guarda a meio de um protesto na Bolívia.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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E este pé de dança? O futuro ministro da Saúde, Zsolt Hegedus, celebrou no domingo a tomada de posse do primeiro-ministro Péter Magyar. Nos degraus do edifício do Parlamento da Hungria, Zsolt animou a multidão e tornou-se viral. Foto: Tamas Vasvari/EPA
E este pé de dança? O futuro ministro da Saúde, Zsolt Hegedus, celebrou no domingo a tomada de posse do primeiro-ministro Péter Magyar. Nos degraus do edifício do Parlamento da Hungria, Zsolt animou a multidão e tornou-se viral. Foto: Tamas Vasvari/EPA

Em terra, finalmente. Depois de se tornarem notícia com o surto de hantavírus, mais de cem passageiros do navio MV Hondius desembarcaram no domingo em Tenerife, uma ilha espanhola, vigiados pelas Organização Mundial de Saúde. Foto: Borja Suarez/Reuters
Em terra, finalmente. Depois de se tornarem notícia com o surto de hantavírus, mais de cem passageiros do navio MV Hondius desembarcaram no domingo em Tenerife, uma ilha espanhola, vigiados pelas Organização Mundial de Saúde. Foto: Borja Suarez/Reuters

Inspirados nas ameaças de Trump direcionadas ao Irão, um grupo de ativistas anónimos, os "Secret Handshake" ("Aperto de Mão Anónimo", em português) deixaram na segunda-feira três máquinas de videojogos à frente do Memorial de Guerra de Washington, a menos de 20 minutos a pé da Casa Branca, nos Estados Unidos da América (EUA). Foto: Revista norte-americana Hyperallergic
Inspirados nas ameaças de Trump direcionadas ao Irão, um grupo de ativistas anónimos, os "Secret Handshake" ("Aperto de Mão Anónimo", em português) deixaram na segunda-feira três máquinas de videojogos à frente do Memorial de Guerra de Washington, a menos de 20 minutos a pé da Casa Branca, nos Estados Unidos da América (EUA). Foto: Revista norte-americana Hyperallergic

Nada o trava. O jovem Akhram Sharif Al-Fayoumi, de 13 anos, é um dos de mil menores palestinianos que tiveram uma ou duas pernas amputadas. Gravemente ferido no verão de 2024, o adolescente também perdeu parte do braço esquerdo, mas foi apanhado na terça-feira a praticar patinagem em linha, o seu passatempo favorito. Foto: Mohammed Saber/EPA
Nada o trava. O jovem Akhram Sharif Al-Fayoumi, de 13 anos, é um dos de mil menores palestinianos que tiveram uma ou duas pernas amputadas. Gravemente ferido no verão de 2024, o adolescente também perdeu parte do braço esquerdo, mas foi apanhado na terça-feira a praticar patinagem em linha, o seu passatempo favorito. Foto: Mohammed Saber/EPA

Mais de 250 mil peregrinos reuniram-se na noite de terça-feira em torno da figura de Nossa Senhora, no Santuário de Fátima. "Foi uma noite de luz", descreveu a jornalista Ana Catarina André da Renascença. Foto: Paulo Novais/EPA
Mais de 250 mil peregrinos reuniram-se na noite de terça-feira em torno da figura de Nossa Senhora, no Santuário de Fátima. "Foi uma noite de luz", descreveu a jornalista Ana Catarina André da Renascença. Foto: Paulo Novais/EPA

No meio dos protestos na Bolívia, viu-se um sinal de empatia. O aumento do preço dos combustíveis, as novas leis para os mineiros das terras e os baixos salários motivaram a saída de milhares de pessoas à rua na terça-feira em La Paz, mas não impediram a passagem segura de uma senhora no meio da confusão. Foto: Luis Gandarillas/EPA
No meio dos protestos na Bolívia, viu-se um sinal de empatia. O aumento do preço dos combustíveis, as novas leis para os mineiros das terras e os baixos salários motivaram a saída de milhares de pessoas à rua na terça-feira em La Paz, mas não impediram a passagem segura de uma senhora no meio da confusão. Foto: Luis Gandarillas/EPA

China foi pintada de vermelho e azul nos últimos três dias. A visita oficial do Presidente norte-americano, Donald Trump, à nação do líder Xi Jinping até teve direito a "dress code" (código de indumentária, em português) para os mais pequenos. Foto: Maxim Shemetov/Pool/EPA
China foi pintada de vermelho e azul nos últimos três dias. A visita oficial do Presidente norte-americano, Donald Trump, à nação do líder Xi Jinping até teve direito a "dress code" (código de indumentária, em português) para os mais pequenos. Foto: Maxim Shemetov/Pool/EPA

Esconde-te. Vencedora de um prémio de fotografia ambiental, esta imagem galardoada na quinta-feira denuncia a realidade de tráfico animal, cada vez mais comum, através de uma mão que aparece com a luz ultravioleta refletida na carapaça. Seis das sete de espécies de tartarugas marinhas do mundo estão, pelo menos, em ameaça. Foto: Britta Jaschinski
Esconde-te. Vencedora de um prémio de fotografia ambiental, esta imagem galardoada na quinta-feira denuncia a realidade de tráfico animal, cada vez mais comum, através de uma mão que aparece com a luz ultravioleta refletida na carapaça. Seis das sete de espécies de tartarugas marinhas do mundo estão, pelo menos, em ameaça. Foto: Britta Jaschinski

Levaram-se cravos esta sexta-feira para o meio dos destroços. A Ucrânia foi alvo de ataques russos em grande escala a meio desta semana e morreram, pelo menos, 24 pessoas, incluindo três crianças. Ao contrário do que se faz em Portugal, os cravos neste país são usados habitualmente em ramos para funerais. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Levaram-se cravos esta sexta-feira para o meio dos destroços. A Ucrânia foi alvo de ataques russos em grande escala a meio desta semana e morreram, pelo menos, 24 pessoas, incluindo três crianças. Ao contrário do que se faz em Portugal, os cravos neste país são usados habitualmente em ramos para funerais. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

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