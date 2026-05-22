Um cachorro-quente para o Papa e engarrafamento no Everest. Veja as fotos da semana

Para além do cachorro-quente voador no Vaticano, pode deixar-se surpreender pelo cão disfarçado de Bad Bunny, pelos jipes militares cor-de-rosa que desfilaram no Irão ou ainda pelos 274 alpinistas que escalaram o Evereste.

22 mai, 2026 - 23:58 • Catarina Magalhães



No final de uma audiência-geral na Praça de São Pedro, Leão XIV tentou apanhar um peluche em forma de cachorro-quente e ainda revelou a receita que prefere. Foto: Alessandro Di Meo/EPA
No final de uma audiência-geral na Praça de São Pedro, Leão XIV tentou apanhar um peluche em forma de cachorro-quente e ainda revelou a receita que prefere. Foto: Alessandro Di Meo/EPA

É habitual ver um oceano de mãos a saudar ou a mandar beijos ao Papa ao final de cada audiência-geral, mas um fiel decidiu mudar esta rotina.

Enquanto Leão XIV se despedia, voou na sua direção um peluche em forma de cachorro-quente – e o Santo Padre alinhou na brincadeira.

Apesar de não ter conseguido apanhar o boneco, este episódio desencadeou uma interação com o público

"Sendo de Chicago, o Senhor comeu mais cachorros-quentes do que qualquer outro Papa na história", disse um peregrino, entre risos, já que a famosa receita é original da cidade onde nasceu Leão XIV.

E o Papa respondeu: "Só com mostarda e ketchup."

Para além do cachorro-quente voador no Vaticano, pode deixar-se surpreender pelo cão disfarçado de Bad Bunny, pelos jipes militares cor-de-rosa que desfilaram no Irão ou ainda pelos 274 alpinistas que escalaram o Evereste.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Já viu um cão disfarçado de Bad Bunny? Para homenagear quem desfilou na Met Gala 2025, este foi um dos caninos que participou no "Pet Gala" e disfarçou-se a rigor na segunda-feira. Se estiver com dúvidas, pode pesquisar o "look" do cantor porto-riquenho e tente perceber as "diferenças". Foto: Sarah Yenesel/EPA
Já viu um cão disfarçado de Bad Bunny? Para homenagear quem desfilou na Met Gala 2025, este foi um dos caninos que participou no "Pet Gala" e disfarçou-se a rigor na segunda-feira. Se estiver com dúvidas, pode pesquisar o "look" do cantor porto-riquenho e tente perceber as "diferenças". Foto: Sarah Yenesel/EPA

De costas para o local do crime, membros da comunidade muçulmana choraram pelo "crime de ódio" cometido na segunda-feira num centro islâmico de San Diego, Estados Unidos da América (EUA), segundo as autoridades. Dois atiradores eram adolescentes e foram encontrados mortos. Foto: John Gastaldo/EPA
De costas para o local do crime, membros da comunidade muçulmana choraram pelo "crime de ódio" cometido na segunda-feira num centro islâmico de San Diego, Estados Unidos da América (EUA), segundo as autoridades. Dois atiradores eram adolescentes e foram encontrados mortos. Foto: John Gastaldo/EPA

Contra o preço dos combustíveis, manifestantes atearam fogo a pneus na segunda-feira no Quénia. Foto: Daniel Irungu/EPA
Contra o preço dos combustíveis, manifestantes atearam fogo a pneus na segunda-feira no Quénia. Foto: Daniel Irungu/EPA

Cor-de-rosa, armas e imagens do líder supremo do Irão. A combinação pode parecer estranha, mas estes jipes militares transportaram na segunda-feira noivos iranianos numa cerimónia de casamento coletiva, chamada de "Jan-Fada" ("Sacrifício de Vidas", em português). Foto: Abedin Taherkenareh/EPA
Cor-de-rosa, armas e imagens do líder supremo do Irão. A combinação pode parecer estranha, mas estes jipes militares transportaram na segunda-feira noivos iranianos numa cerimónia de casamento coletiva, chamada de "Jan-Fada" ("Sacrifício de Vidas", em português). Foto: Abedin Taherkenareh/EPA

O vírus é o inimigo na República Democrática do Congo. A Ébola já provocou, pelo menos, 177 mortes desde o surto que começou, pelo início deste mês. À porta de centro de investigação biomética, um funcionário foi fotografado na terça-feira rodeado de armas (que nada valem). Foto: Marie Jeanne Munyerenkana/EPA
O vírus é o inimigo na República Democrática do Congo. A Ébola já provocou, pelo menos, 177 mortes desde o surto que começou, pelo início deste mês. À porta de centro de investigação biomética, um funcionário foi fotografado na terça-feira rodeado de armas (que nada valem). Foto: Marie Jeanne Munyerenkana/EPA

Após ter recebido uma punição com chicotadas, esta mulher foi vista a chorar na quinta-feira durante uma sessão pública de castigo por violação da Lei "Sharia", numa província da Indonésia. Quem é suspeita de estar envolvido em relações extraconjugais ou tem relações lésbicas, gays ou bissexuais pode ser chicoteado de 25 a 100 vezes. Foto: Hotli Simanjuntak/EPA
Após ter recebido uma punição com chicotadas, esta mulher foi vista a chorar na quinta-feira durante uma sessão pública de castigo por violação da Lei "Sharia", numa província da Indonésia. Quem é suspeita de estar envolvido em relações extraconjugais ou tem relações lésbicas, gays ou bissexuais pode ser chicoteado de 25 a 100 vezes. Foto: Hotli Simanjuntak/EPA

Abraçar não custa. Duas meninas foram fotografadas na quinta-feira na cidade de Jericó, entre a Cisjordânia e Jerusalém. Perto de um colonato israelita, cerca de 42 famílias beduínas podem ficar sem zona para viver após o pedido de demolição imediata da aldeia do ministro das Finanças israelita. Foto: Atef Safadi/EPA
Abraçar não custa. Duas meninas foram fotografadas na quinta-feira na cidade de Jericó, entre a Cisjordânia e Jerusalém. Perto de um colonato israelita, cerca de 42 famílias beduínas podem ficar sem zona para viver após o pedido de demolição imediata da aldeia do ministro das Finanças israelita. Foto: Atef Safadi/EPA

Já não se pode gabar (pelo menos como antes) se subiu ao Monte Evereste. Só na quinta-feira subiram 274 alpinistas ao cume da montanha gelada, na Ásia. Foto: Purnima Shrestha/Reuters
Já não se pode gabar (pelo menos como antes) se subiu ao Monte Evereste. Só na quinta-feira subiram 274 alpinistas ao cume da montanha gelada, na Ásia. Foto: Purnima Shrestha/Reuters

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