Um cachorro-quente para o Papa e engarrafamento no Everest. Veja as fotos da semana

É habitual ver um oceano de mãos a saudar ou a mandar beijos ao Papa ao final de cada audiência-geral, mas um fiel decidiu mudar esta rotina.

Enquanto Leão XIV se despedia, voou na sua direção um peluche em forma de cachorro-quente – e o Santo Padre alinhou na brincadeira.

Apesar de não ter conseguido apanhar o boneco, este episódio desencadeou uma interação com o público

"Sendo de Chicago, o Senhor comeu mais cachorros-quentes do que qualquer outro Papa na história", disse um peregrino, entre risos, já que a famosa receita é original da cidade onde nasceu Leão XIV.

E o Papa respondeu: "Só com mostarda e ketchup."

Para além do cachorro-quente voador no Vaticano, pode deixar-se surpreender pelo cão disfarçado de Bad Bunny, pelos jipes militares cor-de-rosa que desfilaram no Irão ou ainda pelos 274 alpinistas que escalaram o Evereste.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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