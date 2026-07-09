Liderança global. É cada vez mais provável tomar medicamentos feitos na China

Quando compra um novo medicamento sujeito a receita médica, há uma probabilidade cada vez maior de que este tenha sido desenvolvido num laboratório na China.

Pequim está cada vez mais perto de se tornar líder mundial na indústria farmacêutica. Na área da produção, já há décadas que é dominante à escala global, mas os últimos anos marcaram o salto. É dos laboratórios chineses que está a surgir a maior parte da inovação nesta área, o que está a roubar protagonismo aos anteriores blocos dominantes: a Europa e os EUA.

O país tornou-se mesmo uma das maiores fontes de novos candidatos a medicamentos que entram em ensaios clínicos em seres humanos a nível global.

De acordo com a Goldman Sachs Research, 46% das novas moléculas farmacológicas que entraram em ensaios clínicos em pessoas em todo o mundo provinham de empresas biofarmacêuticas chinesas, no primeiro semestre de 2025.

Uma tendência que é confirmada à Renascença pelo Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, que descreve a evolução supersónica na indústria daquele gigante asiático.