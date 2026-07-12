Almería. "O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Isabel Morales estava há 48 horas seguidas sem dormir, mas nem por isso pareciam faltar-lhe as forças. Durantes dois dias seguidos, teve um trabalho de força e minúcia: o de fazer com que nada faltasse aos 410 desalojados dos fogos de Los Gallardos, em Almeria, que passaram pelo pavilhão desportivo em que comandou as operações de apoio às vítimas. Um trabalho de desgaste físico e emocional.

“O mais difícil foi ver aquelas pessoas idosas a chorar, porque não sabiam se poderiam voltar para casa, pensavam ter perdido tudo. Nunca passei por uma situação assim. Tive famílias com crianças pequenas que tinham deixado o animal em casa e que choravam porque queriam recuperá-lo”, contou ao final da tarde de sábado à reportagem da Renascença, a primeiro tenente do Alcaide de Garrucha, uma localidade costeira perto da zona em que eclodiu o fogo que já matou, pelo menos, 12 pessoas. Mais de duas dezenas permanecem desaparecidas.

Naquela altura, já o albergue que funcionou duas noites estava a encerrar, tendo os desalojados sido transferidos para unidades hoteleiras da região ou conseguido abrigo em casa de familiares. Ainda assim, Isabel ainda tinha tudo bastante fresco na memória para relatar o que ali se viveu.