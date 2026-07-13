Almería. Evacuar numa hora 500 campistas rodeados de chamas que pareciam “a lava de um vulcão”

Paco trabalha naquele parque de campismo em Los Gallardos, na região de Almería, há 26 anos. Já viu muitos verões, muitos fogos, mas nenhum assim. Qual a diferença? A rapidez estonteante. As chamas chegaram a galgar 100 metros por minuto. E, por isso, aquele local esteve em risco pela primeira vez desde que ele se lembra. As 500 pessoas que ali estavam, ficaram desalojadas durante as últimas três noites.

O funcionário da receção, neste domingo e já de volta ao trabalho, recorda com precisão as horas de aflição da última quinta-feira.

“Já vi incêndios por aqui, mas demoram algum tempo a avançar, mas este foi muito rápido, foi por isso que foi tão mortífero. As pessoas não tiveram tempo de fugir, ou seja, não deu tempo para nada”, lamenta.

De facto, este foi o incêndio mais mortífero deste século em Espanha e um dos mais letais da história do país vizinho. Morreram até agora 13 pessoas, suspeita-se que sobretudo cidadãos estrangeiros: ingleses e belgas.