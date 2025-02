Gabi não se pode mover, mas sonha ir à Argentina. Vive na única casa com cuidados paliativos para crianças

O filho tem oito anos. Saiu de dentro da mãe com 32 semanas de gestação. Por causa da prematuridade, não vê, não fala, não ouve, “mas só quem conhece o Fabrício vê que esse menino não tem 99% de incapacidade”.

Vera diz que precisa de estar bem para cuidar bem do filho, mas pesa-lhe na consciência a sensação de “abandono de incapaz”.

E quando pensa no dia em que pode perdê-lo, é a vida toda que se vai: “Quando estive na neonatologia, havia médicos pediatras que muitas vezes me disseram que daquela noite ele não passava. Mas o Fabrício fez oito anos a 7 de novembro do ano passado. E só me tem a mim.”

Quando uma gravidez desejada se transforma num sonho destruído, “o primeiro estado de culpa destes pais é ter de tomar uma decisão, como a de colocar a criança numa unidade de cuidados, e depois também há muita questão do julgamento social”, sublinha a psicóloga Ana Manarte.

"Os nossos problemas acabam por ser minúsculos à beira dos destes meninos”, desabafa o professor de Educação Musical

Mas não é só. “Há também a culpa por não terem conseguido fazer mais e melhor no casamento, culpa por não terem conseguido dar atenção ao outro filho”, nota.

A deficiência dos filhos é uma provação nunca superada para nenhum pai e é uma experiência solitária. Lá fora, a sociedade disfarça a pena com uma capa de empatia, mas, reforça a psicóloga, “são raras as pessoas que conseguem calçar os sapatos do outro”.

Até na hora da partida. Teresa Fraga tem experiência de sobra com situações de pais que perdem um filho e vêem todo o mundo à sua volta desaparecer: “No funeral está muita gente, na missa de sétimo dia, já só está 50%... e na missa do mês, se houver, já só estão os pais e a família mais chegada”. Em cima da dor, os dias passam-se a colar cada pedaço do universo que se desfez.

Nos dias encantados do Kastelo, a vida é feita de coisas simples e “a psicologia é tudo menos formal”. Ana Manarte diz que, muitas vezes, a reconstrução “acontece no jardim”.



“Eu acompanho uma mãe que já perdeu o filho. Agora é o pós-turbilhão de emoções e de tudo aquilo que aconteceu na vida dela", conta. "Aquilo que eu mais trabalho com esta mãe é a tranquilidade de perceber que fez tudo aquilo que podia e fazer.”