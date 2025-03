Raquel, Simão e Carla despediram-se durante a pandemia para mudar de vida. Como o Covid-19 mudou o emprego

Quando as restrições começaram a levantar, Simão foi “pressionado para regressar ao escritório, num modelo de trabalho híbrido”. Tentou negociar, porque já se sentia em casa em Barcelos, mas a empresa foi firme.

Simão teria de estar presente no escritório em Lisboa três dias por semana. “Era impossível e despedi-me."

Já no final de 2020, começou a mandar currículos e, poucos meses depois, foi admitido na empresa onde ainda trabalha, com sede no Porto. As condições eram praticamente as mesmas, mas com uma grande diferença: “Nunca impuseram idas ao escritório obrigatórias”. Idealmente, Simão desloca-se uma vez por mês de Barcelos ao Porto, mas nem isso é obrigatório.

Em 2025, com 28 anos, Simão não se imagina “a regressar às grandes cidades” e, depois de um casamento e à espera do primeiro filho, o futuro é mais claro para o casal: “Não vemos a nossa vida fora deste contexto”.

Simão não está sozinho na troca de uma grande cidade, com problemas de habitação, pelo interior. De acordo com um estudo da McKinsey Global Institute de 2023, “a frequência do escritório é menor nas áreas metropolitanas com habitação mais cara”.