Os miúdos não estão OK. Violência está a aumentar entre jovens e anda de mão dada com o telemóvel

Rapazes lutam, raparigas usam silêncio como arma

Luísa Sá, vice-diretora do Colégio Horizonte, no Porto, um colégio só para raparigas, tem feito investigação sobre o modelo "single sex" e sobre as vantagens que pode haver em separar rapazes e raparigas nas escolas. No seu colégio, os conflitos existem, mas acha que tem mais ferramentas para resolvê-los do que numa escola mista.

“No caso das raparigas, o bullying é maioritariamente relacional. As raparigas e as mulheres -- porque isto persiste na vida adulta --, usam a relação como uma arma. Usam o silêncio como uma arma. Usam o olhar como uma arma”, conta a professora.

Já nos rapazes, o bullying é “muitíssimo mais físico”: eles “processam a informação emocional em áreas do cérebro que não estão ligadas à linguagem e, portanto, a sua reação emocional é maioritariamente uma reação física”.

Se o tipo de bullying é diferente, também as estratégias para atacá-lo deveriam ser diferentes e é mais fácil para um rapaz falar de emoções quando não há raparigas na sala, acredita Luísa Sá. A vice-diretora do Colégio Horizonte acredita que uma das razões porque não se está a dar boas respostas ao bullying em Portugal é porque os professores continuam a olhar para os alunos como um todo, que é tudo e não é nada.

“O que acontece numa escola mista é que, perante a exuberância dos rapazes, um olhar matador de uma rapariga não é visto. E num contexto feminino, isto é trabalhável”, considera.

As agressões entre jovens estão a aumentar, e isso é um facto inegável. Mais um exemplo é a violência no namoro. Os dados provisórios de 2024 mostram que a GNR registou 1.592 crimes (em 2023 eram 1.497) e a PSP 1.412 queixas (mais 49).

Mas, nos recreios, há lutas que sempre existiram e que são saudáveis. Aprende-se a gerir conflitos, como diz Luísa Sá.

“Aquilo que eu observo com as minhas alunas são comportamentos normais, de raparigas normais. Uma rapariga de 12 anos a olhar de lado para uma colega? Claro que acontece, tem que acontecer, faz parte do desenvolvimento. O que é preciso é dar resposta a isto”, defende a professora, que gosta de dar um exemplo muito concreto quando fala com os pais. “A birra faz parte do desenvolvimento. É estranho que uma criança de três anos não faça birras. O que não pode acontecer é ela aos 10 anos ainda fazer birras.”

Voltando às diferenças entre rapazes e raparigas, Luísa Sá recorda o filme “Divertida-mente 2”, que fala sobre as diferentes emoções e nos leva à sala de controlo do cérebro de Riley, a protagonista. Numa cena, a amiga da adolescente levanta a sobrancelha e a rapariga perde-se em pensamentos sobre o que aquilo poderá significar. “O que é que ela quer dizer com aquela sobrancelha? Isto para um rapaz é impensável, não é? Para uma rapariga pode estragar um dia inteiro.”

Muitas das agressões, as que acontecem no 3.º ciclo e no secundário, estão relacionadas com a adolescência e com o desenvolvimento do cérebro. A parte que ajuda a tomar boas decisões, o córtex pré-frontal, é a última camada do cérebro a amadurecer: só se desenvolve completamente por volta dos 25 anos.

Na adolescência, usa-se a amígdala para tomar decisões. Só que esta parte do cérebro está associada aos impulsos, à agressividade e aos instintos.

Além disso, Luísa Sá recorda que partilhamos 96% do nosso ADN com os primatas e, apesar de os 4% fazerem toda a diferença, a base comum é muito determinante em termos de comportamento. “Dois machos na selva, quando lutam, a seguir são 'best buddies', não há questão nenhuma. Mas os primatólogos observam que duas fêmeas que lutam na selva nunca mais se olham nos olhos. Portanto, eu tenho uma palavra de código com as minhas alunas que é 'gorila'. Quando eu digo 'gorila', elas já sabem do que é que nós estamos a falar.”