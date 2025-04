Melhor escola pública do país pôs o elevador social a funcionar e construiu uma “família” que é craque a matemática

O diretor da escola sublinha a importância da palavra “acompanhamento” no desenvolvimento das metodologias da escola. Um processo feito com grande “proximidade” e “muito cuidado”, sublinha António Figueiredo.

É o que acontece, por exemplo, com Miguel Costa, cuja turma do 12.º ano da área de Sócio-Económicas é composta por apenas 17 alunos. “Os professores acompanham-nos mais” e podem focar-se em cada aluno em particular. “Sabem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos”, explica o estudante.

Umas das melhores escolas na matemática

O resultados na Matemática A foram particularmente brilhantes. A escola destacou-se como a 4.ª melhor do país, com uma média de 17,54 valores, acima, por exemplo, da 1.ª e 2.ª do ranking geral — respetivamente, o Grande Colégio Universal e o Colégio Nossa Senhora do Rosário, ambos localizados no Porto.

“Temos uma empatia muito grande com os nossos alunos, [somos] quase que como família”, afirma Marta Cruz, professora de Matemática

Os ajustes que são feitos na forma como está organizado o trabalho escolar são determinantes para o sucesso nesta disciplina. Às horas normais de aulas são acrescentados dois tempos extra durante todo o ano letivo para a preparação para o exame. Algo que não é comum à generalidade das escolas, garante a professora Marta Cruz.

Todo este trabalho deu frutos excepcionais no ano letivo anterior, mas o ponto de partida para este crescimento já vem de trás. Se a escola não entrou no Ranking das Escolas da Renascença nos últimos três anos foi por ter menos de 100 provas realizadas nas oito disciplinas com mais provas.