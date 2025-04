Salesianos de Lisboa são a melhor escola nas Artes Visuais. Mas onde vive o ensino artístico em Portugal? Veja o mapa

Nos Salesianos de Lisboa, as condições do ensino artístico estão acima da média do tradicional ensino das Artes Visuais em Portugal. À semelhança do que acontece nas escolas artísticas de Soares dos Reis, no Porto, e António Arroio, em Lisboa, os alunos têm acesso a formação em contexto de trabalho, oficinas equipadas para várias técnicas e a tecnologia diferenciadora. Mas esta não é a realidade para grande parte das 142 escolas no Ranking das Artes Visuais.

Ainda assim, as contas da Renascença mostram que, todos os anos, há mais alunos inscritos nas provas de Geometria Descritiva, Desenho e História da Cultura e das Artes. Nesta edição, há mais 50 escolas no ranking do que no ano passado. Além disso, a média também subiu mais de um valor: de 13,16 para 14,79.