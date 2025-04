Xanax na mochila e chip sempre ligado. Pressão escolar cria “excesso de carga” nos colégios de topo

Veja também:

“É tudo em torno de o aluno não ter muito tempo para descansar e estar sempre com o chip ligado”, explica Alexandre, referindo-se à experiência como estudante no Colégio do Rosário, no Porto, que frequentou do 5.º ao 12.º ano e que o preparou para o ingresso no curso de Medicina.

A história dos estabelecimentos privados de ensino que ocupam o topo dos rankings é feita de sucessos e de resultados praticamente perfeitos, mas também de adolescentes que lutam para preservar a auto-estima e a estabilidade emocional num contexto onde a competitividade é cada vez maior.

“Um aluno com uma média ligeiramente abaixo — um 16, um 15 —, só por não estar a fazer todos os trabalhos, só por não estar tão empenhado, chega a casa e acha-se inferior. Isso abate um bocado a autoestima de certos alunos que não conseguem acompanhar as expectativas”, afirma Alexandre, que é agora estudante universitário do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS).

Quase dois terços das raparigas (63%) referem agora sentir-se pressionadas [na escola] - Relatório da OMS de 2024

A pressão para a obtenção de resultados nas escolas cruza-se com os problemas normais da adolescência e tem sido potenciada pela herança pesada da Covid-19. Mas João Trigo, diretor do colégio Efanor, em Matosinhos, admite que é algo que acontece “sobretudo” nos estabelecimentos de ensino com maior exigência.

São “escolas frequentadas por alunos que têm expectativas mais altas de acesso a determinados cursos muito exigentes do ponto de vista do acesso, que quase não podem falhar em nada, de facto, ao longo de três anos”, explica o responsável.

Os meninos andam a “tomar alguma coisa”

A percepção de que a pressão escolar está a aumentar não sai só da boca de quem está diretamente envolvido nos processos pedagógicos, é também confirmada por alguns estudos publicados sobre a matéria.