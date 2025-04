Força liderada por Portugal é "seguro de vida" para todos os cenários. E pode ser chamada para a Ucrânia

Dentro de quatro meses, Portugal estará pronto a ser chamado para uma atuação militar que seja definida pela União Europeia. A partir do dia 1 de julho, terá capacidade de se colocar em qualquer cenário no prazo de 30 dias, para uma missão que deverá ter um limite de quatro meses.

No campo militar de Santa Margarida, em Constância, ouvem-se ao longe disparos. É um dos locais onde decorrem os treinos - primeiro em simuladores, depois no terreno, para se afinar a mestria e o manuseamentos do material. Tudo acontece para lá dos mais de dois quilómetros de reta que ligam a entrada do campo à capela de Santa Margarida, nos terrenos que fazem desta uma das maiores unidades da Europa.