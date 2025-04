Fotogaleria: Desfile da Liberdade do Porto leva Abril às ruas

Do Largo Soares dos Reis aos Aliados, uma multidão saiu às ruas do Porto para celebrar a liberdade e lutar pelas promessas de Abril. Dos mais novos aos mais velhos, cravos, mensagens e palavras de ordem ressoam pela Invicta nos 51 anos do 25 de Abril.

25 abr, 2025 - 18:27 • Redação