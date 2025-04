O que aprendemos com o apagão? Os testemunhos de 30 figuras da sociedade portuguesa

“Um valor que emergiu foi o valor da solidariedade. As escolas foram solidárias umas com as outras, as crianças, os alunos, os professores, os diretores, os pais, atuámos todos com este valor que nós, no dia a dia, ensinamos aos nossos alunos. É evidente que isto também nos traz outros ensinamentos.

Era importante que nas escolas existissem, na verdade, protocolos de emergência para estes casos concretos. E também era importante equipar as escolas com geradores de emergência e sistemas de backup para poderem mitigar os efeitos de futuros apagões (que nós não desejamos). Mas, de facto, se tiver de avaliar a atuação destas entidades, das comunidades educativas, das escolas, do Ministério da Educação, através da DGEstE e da Proteção Civil, através das câmaras municipais, dou nota 20 à atuação de todos.”

Filinto Lima, presidente da ANDAEP (Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas)

"Aprendemos que ao mudarmos o paradigma das fontes de produção estáveis coma as centrais a gás para fontes instáveis como as renováveis sem investir em soluções tecnológicas para controlar as redes e armazenamento em baterias para equilibrar as redes estes apagões podem repetir-se."

Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

"Aprendi várias coisas, tais como:

Não é aconselhável uma concentração e dependência excessiva de qualquer fonte energética para fins básicos, tais como a mobilidade, aquecimento, etc; Que o gás ou mesmo os combustíveis fósseis, desde que convenientemente mitigados, devem fazer parte do nosso portfólio de segurança; Que não estamos tão bem ensaiados como deveríamos estar quanto ao que fazer em caso de apagão das comunicações; Que a diversificação também se deve manter nos meios de pagamento como o dinheiro no formato de moeda ou papel; Que ou o crédito pessoal, isto é, aquele que é só baseado no conhecimento da pessoa no café ou no restaurante do bairro, pode ser um elemento importante na ausência de meios eletrónicos; Que devíamos trabalhar mais em comum no sentido de mapearmos os meios privados que possam ser utilizáveis para salvação e apoio em caso de calamidade; Que a calma ajuda a decisão rápida e segura; Relembrei que a vida também se pode fazer em condições mais hostis, que a beleza de uma manhã de sol não precisa de telemóvel para ser captada, nem de internet para a passarmos aos amigos."

João Duque, economista e comentador da Renascença

"A principal coisa que aprendi com o apagão da passada segunda-feira é a enorme vulnerabilidade que temos como sociedade devido à cascata de dependências da grande maioria dos sistemas face à rede elétrica centralizada. Semáforos, tráfego aéreo, telecomunicações, meios de pagamento, avisos à população, a própria possibilidade de chamar o 112: quase tudo depende de um único sistema vulnerável e com insuficientes redundâncias. Consequentemente, estamos sempre demasiado perto do colapso. Numa altura em que tanto se fala de aumentar a despesa em armamento, faríamos melhor em avaliar e responder mais racionalmente àquelas que são as nossas verdadeiras vulnerabilidades enquanto sociedade."

Alexandre Abreu, professor de economia e estudos de desenvolvimento no ISEG

"O apagão fez-me ponderar a necessidade de estratégias para ultrapassar algumas excessivas dependências que temos na organização do nosso dia a dia, nomeadamente as derivadas do uso de telemóveis. A quase incapacidade de contacto para gerir logísticas familiares como quem vai buscar crianças foi especialmente difícil. Tenho refletido sobre a necessidade de alinhamento de planos em caso de falhas, o que implica uma gestão quase diária de consideração de agendas; a determinação de que o ponto de encontro dos adultos é sempre em casa. Para além disso vou ter especial atenção a que os automóveis não estejam com menos de meio depósito ou que exista dinheiro em casa. Num plano positivo, ficou patente a solidariedade entre os pais da escola, e vizinhos, até de alguns estabelecimentos de restauração no bairro onde vivo que se mantiveram abertos. Louvo, mais uma vez a atitude das forças e serviços de segurança, do Governo que, como sempre, foram o nosso porto seguro."

Diogo Feio, antigo deputado do CDS