A dor também mora ao lado. As outras vítimas da violência doméstica

Maria quis ser o adulto na sala

O sorriso calmo e a boa disposição de Maria não fazem antever as histórias que lhe marcaram a infância. “Eu agora estou numa boa”, disse repetidamente, na conversa que manteve com a Renascença numa casa de abrigo gerida pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Com 19 anos, chegou a esta enorme moradia em Lisboa no início deste ano, acompanhada pelos dois irmãos mais novos e pela mãe – a primeira vítima às mãos do pai.

“Ele bateu na minha mãe quando ela estava grávida da minha irmã. E depois ele voltou a bater na minha mãe quando ela estava grávida do meu irmão – eles têm apenas alguns meses de diferença um do outro”, recorda, como quem escolhe uma de muitas bolas iguais, num saco a transbordar pelas costuras.

Ciúmes dos colegas de trabalho, controlo do dia-a-dia, pontapés e encontrões durante a noite e que interrompiam o sono. A panóplia de episódios de violência é longa e dolorosa e até levaram a mãe de Maria a ponderar o suicídio. A filha nunca sentiu essas agressões na pele, mas a bolha foi enchendo até rebentar.

A infância foi passada a mudar de casa constantemente, com dificuldade em pagar a conta do supermercado ao final do mês e com a sombra de relações extraconjugais e de irmãos desconhecidos. No início deste ano, os filhos deram com o pai a tentar sufocar a mãe dentro do carro e a bater-lhe na zona dos rins (a mãe de Maria tem um historial de problemas de rins e aguarda há meses para ser operada). Foi a gota de água. “Chamámos a GNR, levámos a roupa do corpo e ficámos num quarto na cidade, longe dele.”

"Ele bateu na minha mãe quando ela estava grávida da minha irmã. E depois ele voltou a bater quando ela estava grávida do meu irmão."

Daí foram para um abrigo temporário, ainda na zona de residência, e depois rumaram a Lisboa. A ansiedade foi muita, mas nem por isso Maria procurou ajuda de um profissional ou um amigo para desabafar – preferiu focar-se em ser o escudo dos irmãos mais novos, mas também da mãe.

“Eu protegia a minha mãe. Quando ela tinha aqueles ataques de pânico, era eu que a socorria, não era o contrário. Eu chegava a chorar, mas mantinha sempre uma figura mais calma, principalmente quando os meus irmãos estavam envolvidos. Agora cresci e sou mais calma”, refere.

Para Marta Silva, psicóloga clínica e coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica da Comissão de Igualdade e Género, esta é uma reação comum. Perante a vulnerabilidade de um dos progenitores e a violência dentro de casa, as crianças assumem o papel de adulto. São as chamadas “crianças parentais” que, apesar de exteriormente parecerem seguras e tranquilas, habitualmente lutam contra sentimentos de culpa.

“Uma grande culpa, por um lado, pelo acontecer da violência. 'Até que ponto isto é culpa minha?’. E, por outro lado, o não serem suficientemente capazes de proteger o progenitor que é agredido. Vivem numa hiper-responsabilização que é tudo menos saudável para o seu desenvolvimento emocional”, explica.