"Não se consegue viver ali". Parque ilegal de contentores em Loures preocupa população e ambientalistas

Carina Pinto queixa-se do mesmo que Valentim. Comprou há anos um terreno com uma casa, ao lado do qual surgiu, anos mais tarde, o parque de contentores.

"Não se consegue viver ali, porque o simples facto de virmos à rua já estamos a levar com o pó", diz esta tatuadora profissional, que admite que a "quintinha" que adquiriu tinha um propósito. "É a minha bolha. Passo o dia a marcar o corpo dos outros com tinta, e gostava de deixar a minha marca no planeta. Daí este espaço, onde quando fosse mais velha, podia ter a minha agricultura e usufruir da tranquilidade. Mas o parque de contentores veio estragar o meu sonho."

Carina já falou com os responsáveis da empresa sobre a dificuldade que é viver com pó constante no ar. Foi bem recebida, mas o que viu não chega.

"Não é passar ali com uma mangueira com água para lavar a zona e tentar fazer com que o impacto seja menor, numa tentativa de calar as pessoas à volta por achar que ninguém vai fazer nada", defende.