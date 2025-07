Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”

Na mesma situação, estima, estão pelo menos outras duas centenas de marroquinos. Têm experiência profissional numa área em que o país é deficitário, mas não podem exercer porque não dominam a língua.

Vou estar com mais vontade de trabalhar, vou estar mais feliz junto com a família - Irineu Andrade, mecânico cabo-verdiano

A separação da família pode também ser um obstáculo à integração. Irineu Andrade deu início ao processo de reagrupamento familiar, na expectativa de que possa em breve trazer a mulher e os filhos de Cabo Verde.

“Estando junto comigo é uma mais valia, eu vou estar com mais vontade de trabalhar, vou estar mais feliz junto com a família”, declara.

As novas regras da imigração já aprovadas na generalidade — e que vão a votação final nesta quarta-feira — deixaram Mohammed a fazer contas à vida. Ele quer trazer a família com brevidade, mas só está no país desde janeiro de 2024, menos do que os dois anos mínimos previstos na nova lei. “Estou a tentar despachar o meu dossiê [com o pedido] o mais rápido possível”. Mohammed está há sete anos longe do país natal e com um contacto irregular com a mulher e os filhos.

“Eu preciso de trazer a minha família para aqui para avançar e para os meus filhos irem à escola, se desenvolverem aqui, para seguirem em frente — e eu também quero seguir em frente aqui.”

Um sonho que, para já, pode ficar adiado.