“Esta encosta é o sono da morte”. O dia em que Alvoco passou a ver apenas cinzas

De manhã, andava tímido, mas o vento e o calor da tarde deram força ao fogo que fez lembrar 2017. Depois do desespero, populares, autarcas e bombeiros ficaram a olhar para uma encosta que passou de verde a negra num só dia. Cronologia hora-a-hora de um fogo que apanhou uma população desprevenida.

15 ago, 2025 - 09:00 • Alexandre Abrantes Neves



Ouça aqui a reportagem da Renascença. Foto: Paulo Cunha/EPA
OuvirPausa

Ouça aqui a reportagem da Renascença. Foto: Paulo Cunha/EPA

É preciso olhar para o termómetro do carro que marca quase trinta graus para perceber que não se está envolto em nevoeiro matinal, mas sim no fumo das chamas que mastigam a serra do Açor já há quase dois dias. No longo percurso que se assemelha a uma circunferência sem fim, as pastelarias onde se levanta o pão ou toma uma bica vão indicando onde estão as pequenas localidades e aldeias. De fogo, pouco ou nada se vê, até passar perto da placa de Alvoco das Várzeas. São 8h30 para quem chega – para quem cá vive, já se perdeu a conta às horas.

“Vamos rezar, filho. Eram quatro da manhã e estava eu, o pai e a Lurdes na varanda a vê-lo”. A chamada entre Maria Odete Silva e o filho que vive em Lisboa demora pouco mais de um minuto e serve mais para apaziguar quem está longe do que quem cheira o incêndio há várias horas.

Vivemos aterrorizados com isto tudo. Nem vou falar, que já passámos por isto”, resume Maria Odete. A menção ao passado é aquela que se ouve por todos estes concelhos – os incêndios do outono de 2017. Aqui, em Alvoco das Várzeas, ouve-se um suspiro coletivo quando se fala “do 15 de outubro”, esse dia que ficou para a história e ao qual todos se referem como se fosse uma data internacionalmente assinalada.

“Escapou a casa por um triz. Ficámos sem carros, tratores, batatas. O que é que nos deram? Praticamente nada. E o meu marido ficou com um trauma por causa disto tudo. Foi uma vida a trabalhar para se ficar sem nada”, conta à Renascença.


OuvirPausa
Ouça aqui a reportagem em Alvoco das Várzeas antes do fogo descontrolar

Atrás de Maria Odete, a encosta verde vai aguentando as chamas e evita que se aproximem das populações. Mesmo que cá cheguem, por aqui todos querem ficar e defender o que é seu, mas Guilherme Madeira está convencido que não vai ser preciso chegar a tanto: “Quando chegar aqui ao rio, acho que o nosso problema está resolvido”.

Quase todos acreditam que o rio Alvoco, aquele que devia estar apinhado de turistas por esta altura, possa servir de barreira – o movimento indica esse mesmo otimismo. No café do largo principal, mal há espaço ao balcão para fazer um pedido, como habitual. Na esplanada, um grupo de jovens ainda faz planos para a tarde, apesar da ressalva de “darem o corpo às balas” se for preciso.

Os mais velhos vão subindo para casa, embora com o aviso da presidente da Junta de Freguesia que devem juntar-se ali se a situação piorar – já foi o que aconteceu a oito moradores do lugar da Quinta da Tapada, evacuado por precaução. “Temos de ter calma”, diz Cátia Alves repetidamente a quem se vai lamentando.

Estamos a acreditar que os meios no terreno e os meios aéreos vão ser uma mais-valia”, dizia, sem fazer prever que a tarde a ia obrigar a tornar-se mais uma freguesa a segurar as chamas. Mas já lá vamos. Por enquanto, são dez da manhã e a situação parece controlada e segura para descer o vale.


Filipe Ferro veio com a namorada e a enteada Maria Inês começar a planear uma casa de férias quando foi surpreendido pelas chamas. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Filipe Ferro veio com a namorada e a enteada Maria Inês começar a planear uma casa de férias quando foi surpreendido pelas chamas. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR

Meio da manhã. Tudo calmo e um abrigo preparado

Ir até à encosta de Cornísio, que está a arder com focos isolados desde a madrugada, é como descer um penhasco em câmara lenta. São 11h30 e já parece ser pôr-do-sol, com as fachadas e as ruas pintadas a laranja devido às labaredas na serra. 20 minutos de curvas e contracurvas depois, está a escola de Ponte das Três Entradas, onde estão cerca de trinta pessoas, retiradas das aldeias mais ameaçadas pelas chamas em todo o concelho de Oliveira do Hospital.

No pavilhão desportivo, só entram funcionários e quem precisa de abrigo, mas no café encontra-se quem já lá tenha passado a noite. “Eu vim beber o meu cafezinho para aliviar a cabeça do ginásio daquela escola”.

Filipe Ferro acabou aqui depois de lhe trocarem as voltas. Vive em Lisboa e não tem raízes por estas terras – veio para ajudar a namorada a limpar o terreno da avó na localidade do Avelar e começarem a fazer planos para uma casa de férias. Mal tinham pegado na vassoura e já estavam a ser retirados.

Tivemos mais medo pela nossa vida. À casa, ainda não lhe ganhámos amor”, resume, com a pequena enteada Maria Inês ao lado que, apesar do susto, está bem disposta. “Temos sido bem tratados ali dentro. Alimentam-nos e há médico”.


A estrada que pôs duas crianças órfãs e o fogo que levou memórias de infância. Em Seia, as chamas ainda são um trauma


Neste café, onde já cheira a sopa e a cozido para o almoço, José Fonseca não deixa terminar a conversa sem ele próprio pegar no microfone para dizer aquilo que tem visto desde 2017.

“Ainda há bocas de incêndio fechadas. As autoridades falam, falam, mas não fazem nada. É uma vergonha impor leis e não cumprir nada. Há aqui estradões cheios de mato, lenha, pedra e um carro não consegue passar. As autarquias? É só para festas e romarias”, critica.

Início da tarde. Cheiro a balanço final

À hora de almoço, já a cidade de Oliveira do Hospital não ficava salva das cinzas vindas dos incêndios que ardiam nas várias freguesias. No posto de comando, pelas 13h00, começam a chegar reforços – dos bombeiros, da GNR, do INEM. As próximas horas não se previam fáceis.

Não é previsível, neste momento, que nas próximas 12 horas o incêndio fique dominado, face às condições que temos. Devido à altitude e à orografia do terreno, temos pontos em que o incêndio está a subir a montanha e, de repente, começa a descer por outro lado”, admitia Elísio Oliveira, comandante regional da Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, destacado para este incêndio.

Voltamos a Alvoco das Várzeas. Por aqui, às 15h00, o medo é esse. “Está aqui esta frente a descer lentamente. Vamos ver”, explica a presidente da Junta de Freguesia.


OuvirPausa
Ouça aqui a reportagem da Renascença nos centros de abrigo em Oliveira do Hospital

O calor ainda é muito, mas o ruído dos dois helicópteros que não largam esta montanha vão controlando os pontos a vermelho e parecem estar a circunscrever o fogo ao topo da encosta. Na cortada que dá para o bar da praia fluvial, já se começa a respirar de alívio e o alcatrão serve de banco a cerca de uma dezena de pessoas. Por aqui, o tom é quase de balanço.

É difícil confiar nas autoridades, nada muda. Acho que este é um bem de todos nós – a paisagem, os animais que já perdemos. E o que fomos sentindo é muita impotência. Vimos o fogo e não pudemos intervir”, dizia António Cruz, numa altura em que os meios aéreos já não se ouviam há cerca de meia hora.

Para José Serra, nada do que aconteceu nas últimas horas vai mudar o rumo da defesa da floresta daqui para a frente. “O que interessa é arder”, contava à Renascença, adicionando ainda outra razão para dificultar o combate às chamas. “Agora não há malta nova aqui, antes havia. Quem é que vai para lá? Vou eu com 77 anos?”.

São 16h30. O vento começa a soprar forte e os olhos voltam a ficar postos na ladeira.

Meio da tarde. O descontrolo

As chamas foram obedientes e responderam ao assobio do vento. Às 17h30, já o céu é uma enorme nuvem de fumo que, ora tapa a encosta, ora revela as longas manchas de pinhal a serem consumidas por um fogo que assusta pelo tamanho e também pelo som da madeira a queimar. Bastaram cinco minutos para se instalar um cenário onde ninguém fica mais do que dois tempos no mesmo lugar.

“A Quinta da Tapada já está a arder. Ai, meu Deus”, grita uma moradora, a fugir disparada de carro com o neto. “Mas onde é que estão os bombeiros? Eu não sei se o rio trava isto”, diz outro freguês, que veio a correr da praia fluvial, ainda a pingar. “Já está a arder do lado de cá, olha ali aquela projeção”, avisa um emigrante vindo de França.


Depois do fogo, a encosta em frente a Alvoco das Várzeas ficou totalmente cinzenta. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Depois do fogo, a encosta em frente a Alvoco das Várzeas ficou totalmente cinzenta. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR

O fogo gera medo, mas também coragem. “Vamos descer, traz o carro”, grita o presidente da câmara, José Francisco Rolo. Tanto os populares como os bombeiros vão para junto das chamas, incluindo autarcas – hoje, não passam de fregueses a querer ajudar. São 18h00 e, de repente, Alvoco está a reviver o pesadelo.

Final da tarde. Coragem e desânimo

Para a povoação, são levados os idosos e crianças com casas isoladas perto das chamas. Na chegada, às 18h30, o cenário é dantesco: apesar da atenção dada todo o dia, também aqui a encosta começou a arder descontroladamente e o fogo já galgou o rio, com chamas rasteiras a gerar o medo.

“O que é que a gente há de fazer? É aguentar a vida”. Bruno Madeira tem 73 anos e vive aqui desde sempre. A cada incêndio que passa, não se habitua – dói cada vez mais. “É a miséria”.

Não há mãos a medir, entre os populares que se veem sozinhos a apanhar o fogo que vai aparecendo aqui e ali já desta margem do rio, e os outros que regam as casas, os carros, as esplanadas e tudo o que veem à frente e querem salvar.

“Ando para trás e para dentro a correr. Não posso estar em casa, não posso fazer nada”, desabafa Marília Marques, que nem quer pensar o que seria feito da aldeia se não houvesse companheirismo. “Se vimos alguma casa a arder, vamos logo a correr”.


E é mesmo a correria que se vive em Alvoco das Várzeas, onde o fogo já consumiu pelas 19h30 duas casas de férias e andou mais de dez quilómetros em menos de uma hora. As memórias de 2017 não param de chegar em catadupa e o medo das projeções é muito: se o fogo passar da zona ribeirinha do rio para as encostas mais atrás, a povoação vai ficar cercada.

Nem Guilherme Madeira, que de manhã dizia que o rio e a humidade por lá travava o fogo, está confiante agora. De telemóvel na mão a gravar tudo, coloca as esperanças no helicóptero que já se ouve no ar. “Vamos ver, vamos ver, se ele não sobe mais. Já andam aí meios aéreos, é ver”.

Foi um rodopio de meia hora, que permitiu salvaguardar a zona verde junto à povoação e a ladeira junto à praia fluvial, onde se situa o bar e várias casas de primeira habitação. Júnior Araújo, dono do estabelecimento, chegou lá abaixo na altura em que ocorriam as primeiras descargas de água.


Guilherme Madeira, morador em Alvoco das Várzeas, apontava de manhã que o rio podia ajudar a travar o fogo, mas de tarde temeu pela segurança da povoação. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Guilherme Madeira, morador em Alvoco das Várzeas, apontava de manhã que o rio podia ajudar a travar o fogo, mas de tarde temeu pela segurança da povoação. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR

“Eu também vim, de moto, com a mangueira enrolada, para tentar dominar o fogo”, recorda, num momento em que já consegue respirar de alívio: “Agora a gente tem de ficar a guardar. Tenho a mulher e os filhos em casa, mas tem de ser”.

São 20h00 quando a encosta se volta a revelar pela primeira vez sem uma gigante nuvem de fumo a cobri-la. De verde, resta muito pouco. O único movimento na enorme mancha cinzenta são os pontos ainda em rescaldo. Teresa Castanheira está junto à ponte medieval. Leva de quando em vez as mãos à cabeça, enquanto olha para aquela que é a paisagem da sua vida.

“Não há sons, tudo preto, as pessoas a lamentarem. Ano após ano. Sabe o que é, depois de tudo isto passar? É o sono da morte”. Mas, agora, é tempo de recomeçar a vida. Quando o fogo deixar.


Artigos Relacionados