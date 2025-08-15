“Esta encosta é o sono da morte”. O dia em que Alvoco passou a ver apenas cinzas

É preciso olhar para o termómetro do carro que marca quase trinta graus para perceber que não se está envolto em nevoeiro matinal, mas sim no fumo das chamas que mastigam a serra do Açor já há quase dois dias. No longo percurso que se assemelha a uma circunferência sem fim, as pastelarias onde se levanta o pão ou toma uma bica vão indicando onde estão as pequenas localidades e aldeias. De fogo, pouco ou nada se vê, até passar perto da placa de Alvoco das Várzeas. São 8h30 para quem chega – para quem cá vive, já se perdeu a conta às horas.

“Vamos rezar, filho. Eram quatro da manhã e estava eu, o pai e a Lurdes na varanda a vê-lo”. A chamada entre Maria Odete Silva e o filho que vive em Lisboa demora pouco mais de um minuto e serve mais para apaziguar quem está longe do que quem cheira o incêndio há várias horas.

“Vivemos aterrorizados com isto tudo. Nem vou falar, que já passámos por isto”, resume Maria Odete. A menção ao passado é aquela que se ouve por todos estes concelhos – os incêndios do outono de 2017. Aqui, em Alvoco das Várzeas, ouve-se um suspiro coletivo quando se fala “do 15 de outubro”, esse dia que ficou para a história e ao qual todos se referem como se fosse uma data internacionalmente assinalada.

“Escapou a casa por um triz. Ficámos sem carros, tratores, batatas. O que é que nos deram? Praticamente nada. E o meu marido ficou com um trauma por causa disto tudo. Foi uma vida a trabalhar para se ficar sem nada”, conta à Renascença.