“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos. Sistema que permitiu colisão de comboios ainda existe em quatro linhas

O representante dos maquinistas reconhece ainda o impacto deste sistema “na degradação do serviço”. “Gera sempre muitos atrasos pelo facto de implicar cruzamentos”, além de as quatro linhas em causa serem “em via única”.

“As estações, a maior parte delas, ainda não estão modernizadas. Obriga muitas vezes o operador de manobras a percorrer quilómetros para ir receber o comboio, depois fazer quilómetros em sentido inverso, muitas vezes até de bicicleta, para receber o comboio no sentido inverso, e isso implica sempre atrasos”, descreve António Domingues. Em linguagem de ferroviário, “raramente um comboio chega à tabela”.

Os procedimentos para um maquinista nestas linhas não são muito diferentes do que acontece em outras. “O maquinista tem de saber, a cada momento, qual é a velocidade máxima naquele troço” — o que faz através de uma tabela de velocidades. As velocidades podem ser alteradas devido aos chamados “afrouxamentos”, provocados por “obras na via ou situações anómalas”.

Nas linhas mais modernas, a forma como esses afrouxamentos são realizados é “uma das grandes preocupações do sindicato”.

“Limpezas de vegetação ao lado da via, fiscalização da via, em que é necessária uma limitação de velocidade de proteção desse troço, são obras programadas muitas vezes com semanas de antecedência. O que é certo é que a IP sinaliza essa limitação de velocidade, mas não protege com o Convel — e muitas vezes nem sinaliza com o sinal”. Na prática, apesar de a IP baixar a velocidade numa zona da linha, não aplica essa limitação ao sistema de controlo de velocidade, tornando possível que esta seja ultrapassada inadvertidamente pelo comboio.

“O maquinista só tem conhecimento na origem do comboio com um modelo de limitação de velocidade, onde fica inscrito que do ponto quilométrico X ao Y há uma limitação, imagine, de 30 km/h. Muitas vezes aquele troço é de 200 km/h”, avisa António Domingues. “O maquinista tem de cumprir 30 km/h, mas o sinal não é colocado”, acrescenta, apontando que “é difícil visionar os pontos quilométricos” porque os maquinistas “não são dotados de perceção extrassensorial” — a 200 km/h, são percorridos mais de 55 metros por segundo, enquanto a 220 km/h, a velocidade máxima dos comboios do serviço Alfa Pendular, são ultrapassados os 61 metros por segundo.

“É certo que pode haver lapsos”, declara o maquinista, temendo que, “se essa limitação de velocidade derivar de um problema técnico na via”, haja um “grande potencial” para o comboio “descarrilar”. Um perigo sobre o qual os maquinistas têm “alertado não só o IMT, a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, como os próprios ministérios”.

A Infraestruturas de Portugal defende-se afirmando que “as limitações de velocidade planeadas e que não são sinalizadas nem protegidas por CONVEL são as que resultam do planeamento de trabalhos de inspeção/manutenção na infraestrutura cuja duração é inferior a 4 horas”. Além disso, diz a IP, “a localização da maioria destes trabalhos, pela sua natureza, é variável na rede”.

Outras limitações, as “que são fixas e permanecem para além das referidas 4 horas, são sinalizadas e protegidas por CONVEL e aplicáveis a todos os comboios que diariamente circulam nessa zona”, garante a IP.

Linha da Beira Alta ainda está cortada a meio

Hoje, 40 anos depois do acidente, Alcafache está sem comboios. Em 2022, a Linha da Beira Alta fechou para uma modernização que se previa durar apenas nove meses, mas que se prolongou por pelo menos 31 meses — a primeira reabertura de um troço, os 38 quilómetros entre Celorico da Beira e a Guarda, aconteceu apenas a 21 de novembro de 2024. O troço entre Pampilhosa e Mangualde, no qual fica Alcafache, está desde agosto em fase de testes, para a recertificação dos maquinistas.

A Linha da Beira Alta mantém o regime de exploração anterior — alguns troços com cantonamento interpostos, outros com o regime de sinais avançados, permitindo maior capacidade. Ambos são eletrónicos, não se colocando a questão da segurança.

À Renascença, a IP afirma não prever “a substituição dos regimes de cantonamento interpostos” onde ele existe atualmente. A gestora da rede ferroviária nacional garante fazer “uma análise aos cantões resultantes”, e que “o regime de cantonamento a aplicar nos diversos troços da rede ferroviária nacional é decidido de acordo com as necessidades de capacidade da linha”.



Mas as regras europeias obrigaram a instalar já um novo sistema de proteção dos comboios, o ETCS (acrónimo inglês de Sistema Europeu de Controlo Ferroviário), que deve ir substituindo o Convel — e sistemas semelhantes noutros países — na rede ferroviária.

“Se os sistemas estiverem todos instalados e se todos os veículos tiverem o sistema instalado, é impossível acontecer” uma repetição da tragédia, diz José Teixeira. Sobre a permanência do cantonamento telefónico na ferrovia portuguesa, tem menos contemplações. “Já deviam ter rolado cabeças a nível dos decisores, porque é impensável”.