Setúbal. O regresso de Dores Meira, a força do Chega e o compromisso com a segurança e a limpeza nas ruas

André Martins, da CDU, não alinha nas propostas da oposição, vincando que o atual executivo tem “procurado outras formas de ir ao encontro da necessidade de habitação”.
Sem especificar números, o presidente eleito há quatro anos garante empenho em construir habitação a custos controlados em “terrenos municipais que estão em hasta pública, para projetos feitos por privados”. Além disso, o recandidato comunista diz que está também em curso a requalificação de cerca 1.800 fogos de casas detidas pela autarquia e que têm mais de 50 anos: “Estamos a criar condições de habitabilidade”, frisa.
No caso do programa eleitoral do Chega (que teve de substituir a ex-PSD Lina Lopes, acusada nas redes sociais de receber dinheiro de um empresário em troca de futuros favores) também entram promessas para reconverter edifícios municipais em habitação, mas as principais propostas passam por incentivos fiscais. Atualmente, a isenção de IMI aplica-se na compra de habitação própria e permanente, dentro de valores controlados, e é válida por três anos, com mais dois que podem ser ativados pela autarquia. António Cachaço diz querer alargar esta isenção: “É uma forma de fixarmos os jovens”.
Criminalidade a descer, mas candidatos querem mais segurança
Em 2024, o distrito de Setúbal foi aquele onde se registou a maior quebra na criminalidade violenta no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI): uma descida de 6,3% em comparação ao ano anterior. Apesar não falarem em números concretos, a PSP e a GNR no concelho também registaram, numa reunião com o atual executivo em fevereiro deste ano, uma redução da taxa de crimes em 2024.
“O que é necessário é que tenhamos pessoas aqui de Setúbal, imigrantes, que possam concorrer a esses concursos", diz autarca sobre falta de pessoal.
Apesar do cenário aparentemente positivo, as quatro principais candidaturas à autarquia assumem que a segurança continua a ser um problema no município. Por isso mesmo, António Cachaço, do Chega, quer apostar na criação de uma polícia municipal.
“Nós sabemos quais é que são as funções da polícia municipal, não podem fazer detenções, mas podem evitar, se calhar, que existam alguns problemas que têm acontecido aqui, como vandalismos, assaltos à noite. São situações que podemos evitar se houver um policiamento de proximidade”, aponta.
Para Maria das Dores Meira, a lógica de fazer as pessoas sentir que “há uma farda na rua” pode funcionar, mas não será totalmente eficaz se não houver videovigilância em áreas chave da cidade. A instalação de câmaras é uma proposta na qual o PS de Setúbal alinha, que não vê utilidade na criação de uma polícia municipal.
“Nas reuniões que temos tido com a GNR e com a PSP, falou-se da instalação dos meios de videovigilância a Baixa, junto aos transportes públicos, rodoviários e ferroviários, na zona de diversão noturna. E essa, sim, será uma forma de libertar também meios para estarem num policiamento de maior proximidade”, defende Fernando José.