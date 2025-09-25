Setúbal. O regresso de Dores Meira, a força do Chega e o compromisso com a segurança e a limpeza nas ruas

Em Setúbal, as eleições no próximo dia 12 de outubro vão funcionar como um tiro no escuro. A autarquia pertence à CDU desde 2001, mas, nas eleições de há quatro anos, o PS ganhou fôlego e ficou a três mil votos de conquistar a liderança da Câmara Municipal.

Em grande parte, isso deveu-se à saída por limitação de mandatos de Maria das Dores Meira – autarca histórica que, depois de uma tentativa falhada em Almada e de se desfiliar do PCP sob a sombra de suspeitas de enriquecimento ilícito, volta agora a Setúbal, numa candidatura independente, apoiada pelo PSD e CDS e com uma megacampanha, mais dispendiosa do que PS e Chega juntos e com o terceiro maior orçamento de todo o país. A juntar a esta já muito complexa equação, ainda entra o Chega, que venceu o concelho nas legislativas de maio, com mais quatro mil votos do que os socialistas.

A corrida está renhida, graças à paisagem política, mas também aos números que assolam o concelho e envolvente – segundo o Instituto Nacional de Estatística, a península de Setúbal é a região mais pobre de Portugal Continental, ao ter registado o PIB per capita mais baixo em 2023.

Na cidade sadina, este cenário é evidente com os problemas na habitação, que afetam de modo especial os mais novos: no ano passado, a falta de casa (aliada à exposição a drogas e álcool) fez a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens identificar cerca de 1.500 jovens em risco no concelho.

Cientes do problema, os principais candidatos apostam forte em propostas para contrariar um problema que se aprofundou com os atrasos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – das 1.000 casas prometidas até 2026 com fundos do PRR, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ainda só entregou 48.