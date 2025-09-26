"Nem nos deixaram gastar os vernizes". TPO proibido nas unhas de gel também é usado por dentistas

Mal ouvem falar sobre a "maldita" substância química "TPO”, até há pouco tempo usada nas unhas de gel, as manicures escondem-se por detrás da porta. A nova lei esvaziou armários e arrombou as poupanças de profissionais. Contam-se trocos e vernizes.

“Quantos me foram embora? Ai filha, devem ser uns 30, 40 ou mais vernizes. São muitos anos a trabalhar. Vais acumulando ao comprar novas coleções, não sei quê e não sei que mais... E os outros? Já fostes”, brinca a esteticista Ana Paula Raposo, de 54 anos, dona de um cubículo cor-de-rosa encaixado numa das principais galerias comerciais de Vila Nova de Gaia.

Outras colegas, também senhoras independentes com o seu pequeno negócio, sacodem logo o assunto. Preferem nem comentar.

A Renascença visitou comércios de beleza para perceber o impacto da proibição de venda, importação ou utilização de produtos cosméticos com o tal Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), poucas semanas depois da mudança no regulamento.

TPO: de que é feito este “nome esquisito”?

O TPO é uma substância fotorreatora popular nas fórmulas de vernizes para unhas artificiais. “Este composto fotoinduzido é utilizado em resinas, para promover o seu enrijecimento, principalmente quando acionada nos vernizes em gel para unhas”, esclarece à Renascença Alexandra Antunes, professora auxiliar de Engenharia Química no Instituto Superior Técnico (IST). Ou seja, o gel transforma-se de estado líquido para sólido quando exposto a lâmpadas com radiação ultravioleta (UV).

Esta reação química permite, então, que o verniz endureça e resista por umas boas semanas. No início do verão, mal sabiam as profissionais que esta fórmula só duraria mais alguns pares de mãos feitas.

O Infarmed avisou a 8 de julho que este composto seria ilegal em menos de dois meses. “É proibida a utilização em produtos cosméticos de substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução”, lê-se na circular informativa publicada no site da autoridade médica.

E por onde mais anda o TPO?

A sentença de descartar produtos com TPO pode, eventualmente, ser qualquer dia alargada, porque esta substância está presente noutras intervenções estéticas e médicas: a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e a indústria dentária europeia confirma a utilização deste ingrediente nos procedimentos ortodônticos.

“Aquelas ‘massinhas’ que se põem numa luz para ficarem duras são resinas colocadas moles e endurecem com a luz porque o TPO é a substância que inicia o processo de endurecimento, exatamente como acontece com os vernizes das unhas”, descreve o presidente da Comissão Científica da OMD, António Mata.