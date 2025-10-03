Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados". Viagem ao interior despovoado à porta das autárquicas

“'Peraí, 'peraí, quieta. Esta está um pouco maluca”, alerta o guardador de rebanhos. Com assobios e estalidos controla as ovelhas no regresso ao curral pelo Vale da Vilariça adiante, em Torre de Moncorvo.

Depois da conversa, entre o pó levantado pela corrida das reses, ficamos sem saber como se chama: “Eu não tenho nome. Sou sem-nome”. A idade também a guarda para si. Só sabe que é pastor de ovelhas desde sempre.

“Eu já nasci debaixo delas. Até já perdi a conta dos anos. Tenho só a segunda classe. Não tenho mais do que isso. Nem sequer sei ler nem escrever. Só sei andar no meio do monte.”

Emigração, despovoamento, envelhecimento populacional, escassez de emprego qualificado. Torre de Moncorvo é um exemplo clássico do fosso que tem agravado cada vez mais, nas últimas décadas, a distância entre o litoral e o interior do país.

"Nem em mim acredito, quanto mais acreditar nos políticos" , desabafa o pastor "sem-nome"

Quem é responsável? Aqueles que governam o país, assegura o pastor "sem-nome". "Isto é conhecido, até dos de Lisboa, dos presidentes e tudo. Só sabem fazer é política. Nem em mim acredito, quanto mais acreditar nos políticos."

A vila pertence a Bragança, o único distrito do país que perdeu população em todos os concelhos entre 2011 e 2021. Situada em pleno Trás-os-Montes e Alto Douro, integra a lista dos Territórios de Baixa Densidade.