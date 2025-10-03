Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados". Viagem ao interior despovoado à porta das autárquicas

Na Póvoa, uma aldeia em Torre de Moncorvo, vive apenas uma dúzia de pessoas, a maioria idosos. Há só uma criança e uma adolescente. A Renascença foi ouvir as histórias de outros tempos, quando existia muita gente, as terras estavam cultivadas e os mineiros extraiam o ferro.

03 out, 2025 - 07:00



“Eu não tenho nome. Sou sem-nome”. O interior despovoado à porta das autárquicas
“Eu não tenho nome. Sou sem-nome”. O interior despovoado à porta das autárquicas

“'Peraí, 'peraí, quieta. Esta está um pouco maluca”, alerta o guardador de rebanhos. Com assobios e estalidos controla as ovelhas no regresso ao curral pelo Vale da Vilariça adiante, em Torre de Moncorvo.

Depois da conversa, entre o pó levantado pela corrida das reses, ficamos sem saber como se chama: “Eu não tenho nome. Sou sem-nome”. A idade também a guarda para si. Só sabe que é pastor de ovelhas desde sempre.

“Eu já nasci debaixo delas. Até já perdi a conta dos anos. Tenho só a segunda classe. Não tenho mais do que isso. Nem sequer sei ler nem escrever. Só sei andar no meio do monte.”

Emigração, despovoamento, envelhecimento populacional, escassez de emprego qualificado. Torre de Moncorvo é um exemplo clássico do fosso que tem agravado cada vez mais, nas últimas décadas, a distância entre o litoral e o interior do país.

"Nem em mim acredito, quanto mais acreditar nos políticos" , desabafa o pastor "sem-nome"

Quem é responsável? Aqueles que governam o país, assegura o pastor "sem-nome". "Isto é conhecido, até dos de Lisboa, dos presidentes e tudo. Só sabem fazer é política. Nem em mim acredito, quanto mais acreditar nos políticos."

A vila pertence a Bragança, o único distrito do país que perdeu população em todos os concelhos entre 2011 e 2021. Situada em pleno Trás-os-Montes e Alto Douro, integra a lista dos Territórios de Baixa Densidade.


Veja o vídeo. "Isto tem por tendência a morrer e não a chover...", diz Delfina, de 86 anos, sobre a aldeia da Póvoa. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR

Uma fórmula saída dos gabinetes da administração pública que o guardador de rebanhos descomplica à sua maneira: “Isto aqui é um deserto. Havia dantes mais ovelhas do que hoje há do Pocinho para cima de pessoas”, garante.

"Meia dúzia de gatos pingados"

A diminuição da população não se vê só a olho nu. É também atestada pelos registos de nascimentos da Conservatória local.

Em 1926, há quase 100 anos, nasceram no concelho 624 crianças. Em 1950, o número caiu para 560. Em 1965, houve ainda menos partos: nasceram 343 bebés em Torre de Moncorvo. A queda, porém, foi particularmente acentuada nas últimas décadas. No ano passado, houve apenas 16 nascimentos.

"As filhas dormiam em casa, mas os rapazes tinham de dormir por cima das bestas", recorda Delfina

Este inverno demográfico atravessou as aldeias, uma a uma. Na Póvoa, vivem agora “meia dúzia de gatos pingados”, resume Delfina, de 86 anos.


"Quando era pequeno havia 40 ou 50 pessoas. Mas agora toda a gente se foi embora para saber de vida melhor, para a França, e emigrou tudo daqui para fora", lamenta António Ismael Sendas.
“Quando era pequeno havia 40 ou 50 pessoas. Mas agora toda a gente se foi embora para saber de vida melhor, para a França, e emigrou tudo daqui para fora”, lamenta António Ismael Sendas. Foto: Miguel Marques Ribeiro/RR

Os avôs e a mãe são ali da terra, mas o destino levou-a também a Angola, para onde emigrou ainda adolescente: “Estive lá 50 anos. Quando foi da revolução viemos embora. Depois vim para aqui. Estive aqui sempre.

Naquela altura, a vida na aldeia era diferente. "Havia muita gente”, recorda. “As filhas dormiam em casa, mas os rapazes tinham de dormir por cima das bestas, porque a aldeia era muito pobre e era muita gente.”

A explicação para o emagrecimento da população é simples do seu ponto de vista: “Novos não nascem” e “tudo foge para as cidades”. Os velhos, já se sabe, vão morrendo. “Eu sou mais velha que cá estou”, diz a octogenária, que vive com a filha, “que infelizmente é deficiente”. É ela que a apoia. Eu “já não tenho cabeça para nada”, admite.


Antigamente, comemorava-se também a festa de São Gonçalo — o que já não acontece há muitos anos.

"Isto tem por tendência a morrer e não a chover...", desabafa Delfina. Quando lhe falam da possibilidade do lugar onde nasceu desaparecer de vez corta logo a palavra, desolada. "Já chega, já não falo mais"

A escola está fechada. "Não há garotos”

Um pouco mais acima, à entrada da Póvoa, vive António Ismael Sendas. Uma a uma, o morador contabiliza as pessoas que vivem no lugar onde nasceu há 70 anos. Feita a soma, são “10, 11” no máximo. Mas nem sempre foi assim. “Quando era pequeno havia 40 ou 50 pessoas. Mas agora toda a gente se foi embora para saber de vida melhor, para a França, e emigrou tudo daqui para fora.”


Esvaziadas as casas, desaparecem também serviços básicos, a começar pela escola primária. “Fiz a quarta classe aqui. Nessa altura éramos 20 alunos ou mais. Foi assim há coisa de 50 anos. Agora já não, está fechada. Não há garotos.

"Emigrou tudo daqui para fora", lamenta António Ismael Sendas

Outro dos habitantes, José Carlos, de 59 anos, abre a porta do velho edifício, agora encerrado. Na parede ainda está o quadro de lousa. Por baixo, alguns pedaços de giz e do lado direito um jogo de palavras em letras de papel.

Na gaveta de uma secretária empoeirada, que pertenceu às várias professoras que por aqui passaram, ainda resistem os exercícios de quem há muito deixou a aldeia. “A sopa azedou na panela e a mãe deu-me azevia cozida e batata”, lê José Carlos de uma folha de linhas. A cópia foi feita em 1989, por Elias do Nascimento. “Era filho de um primo meu”. Emigrou para Inglaterra, explica José Carlos, como tantos outros que aqui viviam.

Vir da capital para o interior. “Aqui vive-se melhor”

No meio desta sangria sem fim, que reduziu dramaticamente a população e deixou marcas — saltam à vista nos campos abandonados e nas muitas casas que estão em ruínas no povoado —, há também quem tenha seguido o sentido inverso.


"Isto é conhecido, até dos de Lisboa, dos presidentes e tudo. Só sabem fazer é política", atira um pastor de Torre de Moncorvo.
"Isto é conhecido, até dos de Lisboa, dos presidentes e tudo. Só sabem fazer é política", atira um pastor de Torre de Moncorvo. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR
Em 1926, há quase 100 anos, nasceram no concelho 624 crianças. No ano passado, houve apenas 16 nascimentos.
Em 1926, há quase 100 anos, nasceram no concelho 624 crianças. No ano passado, houve apenas 16 nascimentos. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR


António Sendas acolheu em casa a filha, o genro Alexandre e a neta Madalena, de apenas 5 anos, quando se tornou claro para o casal que já não era viável continuar em Lisboa. “Está cada vez mais difícil viver lá”, explica Alexandre, que trabalha agora como bombeiro em Torre de Moncorvo.

"Aqui, com pouco, acho que ainda dá para viver", diz Alexandre

“O ordenado mínimo, as rendas a aumentar” afugentaram a família da capital. “Aqui, com pouco, acho que ainda dá para viver. Se calhar a casa mais cara aqui, lá é um T1.”

Sem pré-primária na aldeia, a família deixa Madalena em Torre de Moncorvo todos os dias. Um esforço que vale a pena, assegura o pai: “Aqui vive-se melhor”.

Um lugar onde não há listas de espera

Também na saúde, é preciso encurtar distâncias dos serviços para a população. Uma Unidade Móvel de Saúde da Santa Casa da Misericórdia circula pelas localidades, num esforço para compensar a ausência de valências permanentes.

A enfermeira Joana Teixeira explica que o objetivo é “fazer rastreios de tensão arterial, de diabetes”, mas não só.

"As populações às vezes estão à nossa espera para também terem um bocadinho de companhia", conta Joana Teixeira

A presença das equipas da Santa Casa da Misericórdia serve também para “conversar um bocadinho”. “As populações às vezes estão à nossa espera para também terem um bocadinho de companhia”, explica a profissional de saúde.


"Aqui, só há terra. Não há indústrias. Há terras sem fim", lamenta Júlio Andrade.
“Aqui, só há terra. Não há indústrias. Há terras sem fim”, lamenta Júlio Andrade. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR

O hospital mais próximo é o de Mirandela, que fica a 50 quilómetros. Quando a coisa é grave não é nada fácil. Mas também há boas notícias.

“Toda a gente aqui neste momento tem médico de família. O que no nosso país está a ser um problema. Não temos um serviço de urgência, mas temos um médico numa consulta aberta para qualquer situação que surja que não seja grave. E não há aquelas filas de espera, como lá nas grandes cidades, não é?”, destaca Joana Teixeira.

"Aqui só há empregadores estatais"

As eleições autárquicas aproximam-se e a questão que passará pela cabeça de muitos moncorvenses é a de saber como inverter esta tendência de esvaziamento dos territórios do interior.

António Júlio Andrade é o autor de uma "História Política de Torre de Moncorvo – 1890-1926". Para o professor aposentado, o problema do esvaziamento do interior está ligado à falta de desenvolvimento económico. “Aqui, só há terra. Não há indústrias. Há terras sem fim.


A falta de trabalho qualificado e diversificado é assim, na perspetiva do estudioso deste território feito de giestas e fragas, um dos principais obstáculos à fixação de população. “Aqui só há um empregador, os empregadores estatais. É a Câmara que emprega 200 ou 300 indivíduos. É o asilo que emprega não sei quantos indivíduos. É a misericórdia. Portanto, não há mais empregos aqui, em geral.

"Maldito centralismo!"

Uma das possíveis soluções passa, segundo a análise de António Júlio Andrade, pela revitalização das minas de ferro em Torre de Moncorvo, que já foram o maior empregador da região, nos anos 50 do século passado. A Ferrominas chegou a recrutar na altura 1500 mineiros de todo o norte, mas faliu na década de 80.

Os ensaios para a exploração do ferro foram retomados em 2019, mas faltam interessados em investir na concessão. Nada que demova o estudioso da terra. “Como é que se trazia gente para cá? É complexo, é difícil, mas há formas. Ainda não desisti da indústria", diz com convicção.

“Quando criaram a tal Ferrominas E.P., a seguir ao 25 de Abril, meteram o Conselho de Administração em Lisboa, num prédio de quatro andares. 80 ou 90% da despesa feita com a Ferrominas era feita em Lisboa nesse prédio. Aqui, estavam os desgraçados de pá e pica a trabalhar e dois engenheiros a fazer projetos. Isto devia ser exactamente ao contrário. Maldito centralismo!", declara.


"Aqui só há um empregador, os empregadores estatais", sublinha Júlio Andrade.
“Aqui só há um empregador, os empregadores estatais", sublinha Júlio Andrade. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR
"O ordenado mínimo, as rendas a aumentar" afugentaram a família de Alexandre da capital.
“O ordenado mínimo, as rendas a aumentar” afugentaram a família de Alexandre da capital. Foto: Miguel Marques Ribeiro/ RR


Para funcionar, o projeto teria de ser montado com os atores locais, argumenta assim António Andrade. "Deviam pensar num projecto com o Conselho de Gerência aqui e envolver todos os autarcas do Norte de Portugal, todas as câmaras de Portugal, que era obrigatório explorar este ferro." António Júlio avança com a ideia de criar uma "pequena siderugia" na região para abastecer de produtos de ferro o Norte do país.

Eleição que "não muda nada"

Desenvolvimento da economia, cuidados de saúde, educação. O número de desafios que se colocam ao interior parece engrossar à medida que os anos passam.

E despovoamento é certamente um dos maiores problemas, que se reflete também no número de eleitores. Há 7438 inscritos para votar no próximo dia 12 no concelho de Torre de Moncorvo, nas eleições autárquicas. São menos 427 eleitores do que em 2021 e menos 1136 do que em 2017.

O acto eleitoral é visto com pouca expectativa por António Sendas. Este morador critica o muito que fica por fazer, eleição após eleição. "Ali em cima fazem falta mais dois ou três postes [de luz]. Disseram que os punham. Ainda hoje estamos à espera dos postes."

"Não muda nada. Fica tudo na mesma. Disto aqui ninguém quer saber", lamenta António Ismael Sendas

A falta de respostas reforça o sentimento de abandono de quem ali mora. "Quem é que se interessa? Ninguém se interessa...".

António está convencido de que vai ficar tudo igual depois das eleições autárquicas. “Não muda nada. Fica tudo na mesma. Disto aqui ninguém quer saber.”


