O Porto é seguro? Entre o "já foi pior" e o "sentimento de impunidade", comerciantes dividem-se

O ano de 2025 ainda não acabou, mas Jonathan Silva vai recordá-lo como um dos piores desde que abriu o negócio na baixa do Porto. "Este ano já tivemos três assaltos nos nossos espaços", conta à Renascença este empresário que gere duas casas de vestuário de cerimónia, entre a Praça da Batalha e a Rua 31 de Janeiro.

Três assaltos em nove meses completos. "Uma das vezes, eu estava na loja, o sujeito roubou, eu apercebi-me, vim a correr pela Rua 31 de Janeiro abaixo, o senhor puxou de um canivete e eu tentei segurá-lo."

Mas não lhe valeu de nada. "As pessoas que estavam à volta não devem ter percebido a situação, seguraram-me a mim e o senhor conseguiu escapar. Fiquei sem os bens que me roubaram e sem conseguir segurar a pessoa que me assaltou."

A Jonathan restou "só a faca", que ainda entregou à polícia. Fez queixa, "mas não serviu de nada, foi uma perda de tempo", afirma, resignado.

