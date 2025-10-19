"Fim ao genocídio". Milhares de pessoas marcharam em Lisboa por uma Palestina livre

Milhares de pessoas juntaram-se este domingo, em Lisboa, para uma Marcha pela Palestina que percorreu o caminho desde o Rossio até ao largo José Saramago, no campo das cebolas.

"Fim ao genocídio", Liberdade em cada esquina para o povo da Palestina", "Abaixo o apartheid", foram algumas das palavras de ordem que se ouviram durante a manifestação.

No final, decorreram várias intervenções e momentos artísticos, em homenagem ao povo palestiniano.

A oliveira que permanece junto à Fundação José Saramago e que testemunha a herança do escritor, também perpetuou este domingo, a realidade em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

A jornalista e escritora Alexandra Lucas Coelho fez o relato de uma comunicação que lhe tinha acabado de chegar.